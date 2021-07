Sarah Silverman moderiert «Stupid Pet Tricks»

US-Fernsehen

Die neue TBS-Show basiert auf einem Format von David Letterman.

Die Zuschauer von «Late Show», die das Segmentmochten, können sich freuen, denn der Fernsehsender TBS adaptiert das Show-Element als eigenständiges Format. Diese neue Show, die zunächst auf zehn Folgen beschränkt ist, wird von Komikerin Sarah Silverman moderiert. Noch in diesem Jahr wird die Produktion in Los Angeles beginnen.Silverman sagte: "Die Regel im Showgeschäft lautet: 'Arbeite niemals mit Tieren oder Kindern', aber ich habe mich trotzdem entschieden, mit David Letterman zu arbeiten." Jede Folge wird eine Vielzahl von Haustieren zeigen, die auf einer Studiobühne vor einem Live-Publikum die lächerlichsten und beeindruckendsten Tricks vorführen. Gefüllt mit komödiantischen Einlagen, Spielen und prominenten Überraschungsgästen, wird jede Woche ein Tierhalter und sein pelziger (oder schuppiger) Freund mit dem "dümmsten Trick der Woche" gekrönt.Brett Weitz, General Manager von TBS, TNT und truTV, sagte: "In Fortsetzung unseres strategischen Engagements für eine mutige, ungescriptete Serie, die Corie Henson und ihr Team umgesetzt haben, und aufbauend auf den unglaublichen Erfolgen von «Go-Big Show» und «Wipeout», wussten wir, dass wir unser Programm aufwerten mussten, indem wir uns die Größen der Fernsehgeschichte anschauen und von ihren Innovationen lernen."