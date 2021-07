Comic-Laden

Der Verlag Panini brachte eine Zusammenfassung der ersten Comics heraus.

Der Comic ‚Sweet Tooth‘ ist eine sehr erfolgreiche Comic-Serie für Erwachsene, die in 40 Ausgaben zuerst beim nord-amerikanischen Comic-Label Vertigo in insgesamt sechs Bänden erschien. In Deutschland ist es der Verlag Pagini Comics in Stuttgart, der die deutsche Version herausbrachte. Im Juni 2021 verfilmte Robert Downey Jr. die Comics zu einer Netflix-Serie.Der Kanadier Jeff Lemire ist ein viel dekorierter kanadischer Comiczeichner, der inzwischen an neuen Comic-Serien arbeitet. Er wird oft noch als Newcomer bezeichnet, dabei hat er seine erste erfolgreiche Comicserie 'Lost Dogs' bereits in 2005 herausgebracht. ‚Sweet Tooth‘ war sein erster internationaler Erfolg. Die erste Ausgabe erschien 2010 in den Vereinigten Staaten, der sechste Band mit den letzten Ausgaben erschien in den USA im Jahr 2013. Im Juni 2021 erschien der dritte Teil der Sweet Tooth Serie in der 'Edition Deluxe', bei der die Comics als gebundene Bücher (Hardcover) herausgegeben werden.Die Geschichte beginnt 1911 mit einer Forscherreise im ewigen Eis am Nordpol, bei der ein Virus entdeckt wird, der später eine Seuche hervorgerufen hat. Die Reise in die Vergangenheit erklärt dem Leser die Existenz der Hybrid-Menschen.Die eigentliche Handlung spielt nach der Seuchen-Apokalypse in den USA, im Bundesstaat Nebraska. Menschen, wie wir sie kennen, gibt es nur noch wenige, die die Seuche überlebt haben. Dafür aber einige Hybride aus Menschen und Tieren. Diese sind vorrangig Kinder. Zu ihnen gehört auch die Hauptperson, ein neunjähriger Junge namens Gus. Als Hybrid trägt er ein Geweih am Kopf. Gus wuchs bei seiner Familie im Wald auf und hat zum einen gelernt, wie er Wunden behandeln sollte und welche Pflanzen aus dem Wald ihm helfen. Zum anderen kann er - wie die meisten Jungen - mit einer Zwille umgehen, was ihm bei seinen Abenteuern zugutekommt.Allerdings leidet er öfter an Albträumen, die ihm aber die Zukunft vorhersagen. Das weiß er zunächst natürlich nicht, aber diese Warnungen helfen ihm und der Leser wird damit geschickt auf die kommenden Geschehnisse vorbereitet. Nun stirbt sein Vater und Gus muss den Wald verlassen und viele Abenteuer bestehen, um die Wahrheit über die Seuche, die das Virus verursachte und die Hybrid-Kinder hervorbrachte, zu erfahren. Ein kräftiger Mann namens Jepperd begleitet ihn, weil er versprach, Gus zu beschützen. Eine spannende - teils historische - Reise mit emotionalem Ende, das jeden Leser berührt.Selbst wer Comics nicht so mag, wird einmal begonnen Sweet Tooth bis zum Ende nicht mehr weglegen.