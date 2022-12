Comic-Laden

Der im Jahr 2007 verstorbene Musiker gilt als Pionier seiner Zeit. Nun gibt es auch einen Comic über den Künstler.

Stockhausen - wer ist das eigentlich? Der Hauptcharakter der Graphic Novel entspricht keineswegs der Fantasie! Karlheinz Stockhausen (1928 - 2007) gilt wortwörtlich als Pionier der elektronischen Musik. Mit seinem musikalischen Einfluss zählt er zu den bedeutendsten Komponisten des 20. Jahrhunderts, einer Zeit, in der die elektronische Musik erst in den späten Jahrzehnten mit Fortschreiten der Technik der breiten Masse geläufig wurde. Eine experimentelle Musik war dem Komponisten stets wichtig. Im Fokus stand die Leidenschaft zur Musik und die Klangvielfalt und viele seiner Werke entstammen viel mehr der Intuition als einem lehrbuchartigen Charakter an Tonleitern.In den Anfangsjahren seiner kreativen Schaffenszeit waren die technischen Mittel zweifelsohne noch begrenzt. Zusammengeschnittene Tonbänder oder auch Nachhallgeräte prägten die Kompositionen der 50er Jahre. Später kamen auch Sequencer und klassische Synthesizer zum Einsatz, welche auch auf Live-Konzerten prägend für den individuellen Stil Stockhausens waren. Große Orchester- und Bühnenwerke mit avantgardistischem Charme machten ihn weithin bekannt.Mit der Graphic Novel ‚Stockhausen - Pionier der elektronischen Musik‘ veröffentlichte der Carlsen Verlag eine liebevolle Hommage an diesen Ausnahmekünstler des 20. Jahrhunderts. Der international ausgezeichnete Autor Thomas von Steinaecker und der ebenfalls international vielfach ausgezeichnete Illustrator David von Bassewitz lehnen sich in der Graphic Novel an die Lebensgeschichte des Musikers an und zeichnen seine Lebensstationen mitfühlend und mitreißend nach. Wer auf der Suche nach einer etwas anderen Art der Biografie von Karlheinz Stockhausen ist, liegt mit diesem nahezu epochalen Werk auf 392 Seiten genau richtig.Und apropos "etwas andere Art der Biografie": die Graphic Novel ist mehr als das. Sie kombiniert den ganz persönlichen Blick des Autors Thomas von Steinaecker und seine Verehrung für den Komponisten mit biografischen Einschüben über dessen Leben und Werk. Daraus ergibt sich eine spannende Vielschichtigkeit, die einfach richtig Lust auf das Eintauchen in die Geschichte macht. Empfohlen ist die Graphic Novel für musikalisch interessierte Leserinnen und Leser ab 12 Jahren.Ein realistischer Stil zeichnet die Illustrationen in der Graphic Novel ‚Stockhausen - Pionier der elektronischen Musik‘ aus. Spannend sind die vielen kleinen Details, die in separaten Illustrationen als Ergänzung zum großen Ganzen immer wieder aufgegriffen werden. Herausragend ist die perfekt getroffene Mimik der Dargestellten, während die Sprechblasen einen während des Verfolgens der Story wahrlich richtig mitzureißen scheinen. Man möchte unbedingt, wie es weiter geht und spürt während des Durchblätterns mehr und mehr den elektronischen Beat, der aus den Illustrationen und Sprechblasen überzuspringen scheint - ein Muss für alle Fans von Stockhausen!