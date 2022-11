Sat.1 emotions wiederholt «Love Child»

TV-News

Die Fernsehserie stammt aus Australien und ist mit Jonathan LaPaglia besetzt.

Die Pay-TV-Station Sat.1 emotions wird am Dienstag, den 13. Dezember, die australische Produktionaus dem Jahr 2014 wiederholen. Die Serie ist mit Jessica Marais, Jonathan LaPaglia und Mandy McElhinney besetzt. Die Verantwortlichen des Senders haben Doppelfolgen angekündigt, sodass die zwei Staffeln innerhalb von acht Wochen gesendet werden.Die Drama-Serie «Love Child» zeigt den Kampf einiger Frauen und Männer gegen die herzlose Politik der Zwangsadoption in Australien Ende der 60er-Jahre. Hauptspielort ist das "Kings Cross General Hospital", eine Klinik in der minderjährige, unverheiratete Frauen Kinder zur Welt bringen, von denen sie sich schon nach der Geburt wieder trennen müssen.Im Anschluss wiederholt der Sender die neuseeländische Serieaus dem Jahr 2020: Unzählige Menschen pilgern im Jahr 1860 auf die Südinsel, um sich am dortigen Goldrausch zu beteiligen. Auch die junge Anna Wetherell träumt von einer Zukunft am anderen Ende der Welt. Sie lässt ihre Heimat Großbritannien hinter sich und wagt den Schritt in ein neues Leben.