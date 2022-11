VOXup holt fünfte «The Good Doctor»-Staffel ins Free-TV

TV-News

Außerdem wechselt das RTL-Format «Wir lieben Camping» den Sender.

Am gestrigen Dienstagabend debütierte beim Bezahlsender Sky One die sechste Staffel der US-Seriein Deutschland. Noch immer warten Free-TV-Zuschauer auf die fünfte Staffel, die zuletzt bei RTL+ ins Portfolio aufgenommen wurde. Nun hat VOXup den Start der fünften Staffel angekündigt, setzt die Krankenhaus-Reihe von David Shore aber nicht ins Schaufenster, was auch an den zuletzt rasant gefallenen Einschaltquoten bei VOX liegen dürfte. Nach zehn Folgen zog der Kölner Sender im Spätsommer 2021 den Stecker, damals krebste das Format am Freitagabend zwischen 2,3 und 4,1 Prozent herum.Die fünfte Runde mit Freddie Highmore reiht sich nun nahtlos an die derzeit am Sonntagnachmittag gesendete vierte Staffel an, los geht es am 17. Dezember um 17:35 Uhr. Im Vorfeld ist noch die letzte Episode der vierten Staffel zu sehen. VOXup zeigt immer vier Folgen am Stück bis zur Primetime.Auf einem für VOXup passenden, aber für das Format an sich eher unpassenden Sendeplatz am Mittwochabend, 21. Dezember, baut VOXup auf fünf neue Folgen von. Ab 22:35 Uhr – diesen Sendeplatz füllt aktuell «Einmal Camping, immer Camping» – zeigt der Spartensender zwei Folgen der Sendung, die ursprünglich im Herbst 2021 für den RTL-Nachmittag vorgesehen war, dann aber kurzfristig zurückgezogen wurde. Im Sommer dieses Jahres wurde die Sendung am Sonntagmorgen mit wenig Erfolg versendet. In «Wir lieben Camping» werden verschiedene Camper auf der ganzen Welt begleitet. Im Mittelpunkt stehen beispielsweise zwei Menschen aus dem Schwarzwald, die sich im Serengeti-Park eine VIP-Safari gebucht haben, oder Gäste eines österreichischen Alpencamps, die eine Bergwanderung unternehmen.