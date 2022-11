«Wakanda Forever»-Autor bestätigt Vermutungen

Kino-News

M'Baku und Nakia wurden von Marvel als neue Black Panther in Betracht gezogen.

Eine Woche nach Kinostart von «Black Panther: Wakanda Forever», weiß die ganze Welt, dass Letitia Wrights Shuri nach dem Tod von T'Challa (Chadwick Boseman) der neue Black Panther wird. Aber Shuris Aufstieg zum gleichnamigen Superhelden war keine ausgemachte Sache, als das Drehbuch zu «Wakanda Forever» nach Bosemans Tod überarbeitet werden musste. Drehbuchautor Joe Robert Cole bestätigte gegenüber dem „Rolling Stone“, dass andere Charaktere als potenzieller Ersatz für Black Panther in Betracht gezogen wurden."Wir spielten mit den Ideen herum und versuchten herauszufinden, wohin sich die Geschichte entwickelt und was die beste Entscheidung ist - was ist die beste Reise?" sagte Cole. "Und wie geht es nach dem Film mit diesen Figuren weiter. M'Baku war sicherlich jemand, der ein wenig hin und her geschoben wurde."Cole sagte, Shuri sei eine leichtere Entscheidung gewesen, da die Figur in den Marvel-Comics der neue Black Panther wird. "Es gibt eine natürliche, organische Art und Weise, ich denke, das ist der beste Weg, um es zu sagen, wenn sie Panther wird [wegen dem, was in den Comics passiert]", sagte er. "Aber man probiert alle möglichen Ideen aus. Und man will einfach die beste Entscheidung treffen und das tun, was das Beste für die Geschichte ist.