«Green Lions»: DAZN veröffentlicht Doku über Kameruns WM-Teilnahme 1990

TV-News

Kamerun bewegte im Jahre 1990 die Herzen vieler Fußball-Zuschauer und schaffte es bis ins Viertelfinale. Trotz des großen Erfolgs wurde die Geschichte bislang nur oberflächlich erzählt.

DAZN veröffentlicht am 24. November, also pünktlich zum ersten Gruppenspiel von Kamerun bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, miteinen neuen Dokumentarfilm, der die Zeit der Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1990 unter die Lupe nimmt. Unter der Regie von Billy Dosanjh dokumentiert der Film die unglaubliche Geschichte eines Außenseiterteams, das von einem erfahrenen Stürmer angeführt wird und die Welt in seinen Bann zieht.Als Außenseiter angetreten, spielte sich Kamerun bei der WM 1990 in Italien in die Herzen der weltweiten Fußballgemeinde. Doch drei Jahrzehnte lang wurde diese Geschichte nur oberflächlich erzählt. Der von Archer’s Mark und Dark Pictures produzierte Dokumentarfilm nimmt die Zuschauer nun endlich mit in das Quartier der Kameruner und erzählt zum ersten Mal die ganze Geschichte von denjenigen, die jeden Moment der erstaunlichen Reise dieser außergewöhnlichen Mannschaft miterlebt haben.Rückblickend lassen Roger Milla, der einzige Star der Mannschaft, und andere Spieler wie Kapitän Stephen Tataw jene Euphorie noch mal aufleben, die die Kameruner ins Viertelfinale gegen England trug. In der Dokumentation sind außerdem Interviews mit Legenden, wie Italiens Torwartlegende Gianluigi Buffon, Englands Mittelfeldspieler John Barnes und Argentiniens-Star Claudio Caniggia enthalten. Die Geschichte zeigt eine Mannschaft, die das Unmögliche erreichte, eine ganze Generation inspirierte und den Weg für eine neue Welle afrikanischer Fußballstars ebnete. Die mitreißende Dokumentation erzählt aber auch vom Vergessen der Helden von damals, die heute teils in Armut leben oder bereits gestorben sind.„Green Lions ist eine Geschichte, die sich von den üblichen Erfolgen der Weltmeisterschaft abhebt. Eine unwiderstehliche Erzählung, die die Reise des Teams und die Art und Weise, wie sie die Welt während der Weltmeisterschaft 1990 in ihren Bann gezogen hat, zusammenfasst. Dieser unvergessliche Erfolg wurde noch nie so detailliert erforscht, und wir freuen uns darauf, die unglaubliche Geschichte unseren Sportfans passend zur Fußball-Weltmeisterschaft näher zu bringen“, erklärt DAZN-Programmchef Michael Bracher.Produzent Yaw A. Basoah fügt hinzu: „Wie bei so vielen Fußballfans war Italia 90 der Beginn meiner Liebe zum Spiel. Die unbezähmbaren Löwen von Kamerun und ihre David-gegen-Goliath Heldentaten standen im Mittelpunkt dieses inspirierenden Turniers. Es war ein Privileg, diese Helden zu treffen, ihre Taten noch einmal zu erleben und ihren kolossalen Einfluss auf die Fußballwelt zu erkunden.“