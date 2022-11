RTLup setzt auf Doku-Reihe über Ikke Hüftgold

TV-News

Der Ballermann-Star hat sich mit Summerfield ein Schlagerimperium aufgebaut, das in einer vierteiligen Doku beleuchtet werden soll.

Ikke Hüftgold alias Matthias Distel zwang im vergangenen Jahr quasi im Alleingang die Sat.1-Sendung «Plötzlich arm, plötzlich reich» in die Knie und sorgte mit seinen Offenlegungen für die Absetzung des von Imago TV produzieren Formats. Nun hat der Ballermann-Star beim Spartensender RTLup eine vierteilige Doku-Reihe untergebracht, die sich mit ihm und dessen Party-Schlager-Imperiums Summerfield beschäftigt. Alle vier Folgen vonwerden am 21. Dezember ab 20:15 Uhr bei RTLup zu sehen sein. Ebenfalls im Dezember wird die Doku auch auf RTL+ abrufbar sein.Die Doku blickt hinter die Kulissen von Summerfield, deren Geschäftsführer Matthias Distel ist und Showgrößen wie Isi Glück und die Macher des umstrittenen Sommerhits „Layla“ unter Vertrag hat. RTLup verspricht „intime Einblicke“ in den Spagat zwischen Abliefern auf ständig wechselnden Bühnen und dem damit nicht immer leicht zu vereinbarenden Privatleben abseits von Mallorca, Events und Clubs. Im Anschluss bleibt es bei RTLup musikalisch, denn ab 23:40 Uhr sind dieim Programm.Darüber hinaus hat der Spartensender die Ausstrahlung der RTL+-Serieangekündigt, die im Frühjahr relativ erfolglos bei VOX zu sehen war. Am Montag, 19. Dezember, sind ab 20:15 Uhr gleich vier Folgen am Stück geplant, im Anschluss werden sie direkt wiederholt. Ebenfalls erfolglos liefbei RTL im Februar und März und wurde nach drei Ausgabe im Sonntagsprogramm abgesetzt. RTLup zeigt ab dem 22. Dezember am Donnerstagabend insgesamt sechs neue Folgen mit Moderatorin Kathrin Degen. An jenem Abend bekommt das Publikum gleich vier Folgen am Stück serviert.