Bei Sat.1 Gold ist man auf der Anklagebank

TV-News

Am Dienstagabend strahlt die Fernsehstation eine neue Sendung aus. Diese kommt gleich im Viererpack.

Derzeit wiederholt die Fernsehstation Sat.1 Gold das Format «Serienkiller – Mörder und ihre Markenzeichen» am Dienstagabend. Doch bereits am Dienstag, den 13. Dezember, nimmt man Neuware ins Programm. Die Verantwortlichen des Senders kauften die Factual-Serie «Taking the Stand» des amerikanischen Senders A&E ein.Die Sendung läuft gleich vier Mal am Dienstagabend. Das halbstündige Format hört auf den Namenund beschäftigt sich in der ersten Episode mit George Burch. Der Angeklagte wird verdächtigt, Nicole Van der Heyden ermordet zu haben.Wie Sat.1 Gold schreibt, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Um seine Unschuld zu beweisen, sagt er im Prozess vor den Geschworenen aus. Kann er damit die Jury von seiner Unschuld überzeugen oder macht er mit seiner Aussage einen schlimmen Fehler und verstrickt sich im Kreuzverhör in Widersprüche? Die Sendung war in den Staaten so erfolgreich, dass eine zweite Staffel gefordert wurde.