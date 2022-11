Promi-Magazin kommt in «Volles Haus»

TV-News

Im kommenden Jahr wird die neue Sat.1-Sendung starten. Dann arbeitet man mit alten Bekannten zusammen.

Die ProSiebenSat.1-Gruppe und Burda intensivieren ihre Zusammenarbeit. Im kommenden Jahr, wenn Jasmin Wagner ihre Babypause beendet hat, wird das Magazin starten. An Wagners Seite steht Jochen Schropp, der ebenfalls das werktägliche Magazin moderieren soll. Für den Promi-Anteil sind künftig die BurdaStudios zuständig, deren Schwesterfirma vertreibt das Klatsch-Magazin Bunte.Neben den neuesten Schlagzeilen werden regelmäßig auch „BUNTE“-Chefredakteur Robert Pölzer, Unterhaltungschefin Stephanie Göttmann-Fuchs und Chefreporterin Christiane Hoffmann live im Studio sein und die Nachrichten einordnen. Matthias Lange, Geschäftsführer BurdaStudios: „Wir freuen uns auf den Ausbau unserer bisher erfolgreichen Zusammenarbeit mit SAT.1. Mit dem TV-Sender haben wir den idealen Partner, um nun auch die crossmedial erfolgreiche Marke ‚BUNTE‘ im TV zielgruppenaffin zu etablieren. Mit der Platzierung von «BUNTE – live» auf einem der wichtigsten und prominentesten Vorabendplätze in SAT.1 wird die Zielgruppe künftig an allen relevanten Touchpoints erreicht. Die Zuschauer:innen können sich auf exklusiven People-Journalismus und erstklassiges Entertainment freuen.“SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling: „Die Marke ‚BUNTE‘ steht seit jeher für große VIP-Expertise und beste Insights in die Promi-Welt. Mit unserem neuen VIP-News-Format «BUNTE – live» geben wir den aktuellsten Promi-Storys ein exklusives Zuhause in #VollesHaus. Mit dem Start Anfang 2023 können die Zuschauer:innen dann täglich, live und direkt in die Welt ihrer Stars eintauchen. Wir sind begeistert, dass wir mit «BUNTE – live» das erste und bekannteste deutsche People Magazine zu SAT.1 holen.“