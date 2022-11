«stern tv»-Specials schlagen sich wacker

Quotennews

Zunächst ging RTL in den Supermarkt, danach beschäftigte sich der Sender mit Demonstranten.

Die Supermärkte in Deutschland sind ein beliebter Ort, rund 160 Stunden pro Jahr verbringen die Deutschen im Schnitt bei Aldi, Lidl, Rewe & Co. RTL und sein Magazinwollten die Fernsehzuschauer aufklären, wie diese Einkaufszentren im Detail funktionieren. Warum stehen am Eingang oft die Obst- und Gemüseabteilung? 1,83 Millionen Menschen schalteten ein und verhalfen «Inside Supermarkt» zu mittelmäßigen 7,1 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum sicherte sich die zweistündige Dokumentation 0,76 Millionen und guten 12,7 Prozent.Um 22.15 Uhr meldete sichaus Berlin. Das 20-minütige Nachrichtenmagazin, das erneut von Jan Hofer moderiert wurde, erreichte 1,27 Millionen Fernsehzuschauer. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 6,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verbuchte man 0,48 Millionen und 10,3 Prozent.lautete die sperrige Titel für die 22.35 Uhr-Sendung. Die Reportage der Journalisten Maier sicherte sich bis Mitternacht noch 0,75 Millionen Fernsehzuschauer und fuhr 5,4 Prozent Marktanteil ein. Beim jungen Publikum sicherte man sich 9,2 Prozent Marktanteil. Die Reichweite belief sich auf 0,30 Millionen.