Primetime-Check

Wie gut war der «Flensburg-Krimi» im Ersten? Punktete Sat.1 erneut mit «Promi Big Brother»?

Das Erste wiederholte am Donnerstag. Der Film mit Katharina Schlothauer und Eugene Boateng sicherte sich 5,90 Millionen Fernsehzuschauer (Erstausstrahlung 6,21 Mio.) und fuhr 22,3 Prozent Marktanteil ein. Bei den jungen Menschen standen 0,47 Millionen auf der Uhr, die zu 7,6 Prozent Marktanteil führten. Im Anschluss sahen 3,64 Millionen Zuschauer die, die auf 15,8 Millionen sowie 15,8 Prozent kamen. Bei den jungen Zusehern schlugen 0,47 Millionen zu Buche, der Marktanteil bewegte sich bei 8,6 Prozent.Das FIFA-WM-Spiel zwischen Brasilien und Serbien (2:0) lockte 5,02 Millionen Zuschauer an, das ZDF konnte sich über 19,1 Prozent Marktanteil freuen. In der Zielgruppe waren dieses Mal 1,49 Millionen Zuschauer dabei, das bedeutete 24,7 Prozent. RTL sicherte sich mit dem-Special „Inside Supermarkt“ 1,83 Millionen Zuschauer, mit 0,76 Millionen jungen Leuten kam man auf 12,7 Prozent.brachte 0,65 Millionen Zuschauer zu Sat.1 , die Fernsehstation sicherte sich 4,8 Prozent bei den Umworbenen. Weiterhin prima lief es für, das auf 1,13 Millionen Zuschauer kam. Die Marktanteile bewegten sich bei 8,0 Prozent bei allen sowie 10,1 Prozent bei den jungen Menschen.bescherte ProSieben 0,74 Millionen Zuschauer, bei den jungen Leuten wurden 5,0 Millionen gemessen.RTLZWEI erreichte mit0,45 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren, der Zielgruppen-Wert lag nun bei 4,1 Prozent. Miterzielte Kabel Eins immerhin 0,61 und 0,53 Millionen Zuschauer und 3,1 sowie 5,5 Prozent.sahen 1,06 Millionen Zuschauer bei VOX , in der Zielgruppe erreichte man 5,7 Prozent. Der zweite Teil sicherte sich im Anschluss sogar 11,4 Prozent, die Gesamtreichweite blieb unverändert.