Zwei neue Staffeln für «The Devils Hour»

Auch weiterhin wird der frühere «Doctor Who»-Darsteller Peter Capaldi vor der Kamera stehen.

Prime Video wird die Zuschauer noch zweimal inentführen, denn der erfolgreiche britische Originalthriller wird für eine zweite und dritte Staffel zurückkehren. Jessica Raine («Patrick Melrose») und Peter Capaldi («Paddington») werden ihre Rollen als Gideon und Lucy Chambers wieder aufnehmen, neben Nikesh Patel («Starstruck»), Phil Dunster («Ted Lasso»), Meera Syal («Yesterday»), Benjamin Chivers und neuen Charakteren.Die nächsten beiden Folgen des von der Kritik gefeierten Amazon-Originals werden die Geschichte von Lucy Chambers (Jessica Raine) fortsetzen, einer Frau, die auf unvorstellbare Weise in die Jagd nach dem Serienmörder Gideon (Peter Capaldi) verwickelt wird. In der zweiten Staffel werden Gideons wahre Absichten endlich enthüllt, als er versucht, Lucy in seine Mission einzubeziehen, eine schwer fassbare Macht des Bösen zu stoppen. Die Serie ist gleichzeitig eine Fortsetzung und ein Prequel des ersten Kapitels - erwarten Sie nichts als das Unerwartete..."Wir sind begeistert von der Publikumsresonanz auf «The Devil's Hour» und können es kaum erwarten, das nächste Kapitel dieser verblüffenden Geschichte zu erzählen", sagt Dan Grabiner, Head of UK Originals, Amazon Studios. "Die Fans können sich auf viele weitere Wendungen in dieser bemerkenswerten Geschichte von Tom Moran, dem Schöpfer der ersten Serie, freuen, und darauf, unsere unglaublich talentierte Besetzung, angeführt von Jessica Raine und Peter Capaldi, wiederzusehen." «The Devil's Hour» wird von Hartswood Films («Sherlock») produziert, stammt aus der Feder von Tom Moran und wird von Steven Moffat («Doctor Who»), Moran und Sue Vertue produziert.