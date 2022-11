Wegen «Kick auf Eis»: Raab TV mahnt Trymacs ab

Vermischtes

Da zahlreiche Streamer kurz vor dem Jahreswechsel Eisfußball bei Joyn spielen wollten, mahnte Stefan Raabs Produktionsfirma die Veranstalter ab. Dabei geht es um eine halbe Million Euro.

Am 29. Dezember sollte in der Kölner Lanxess Arena das Joyn-Eventstattfinden, bei dem zahlreichen Streamer auf eine Eisfläche Fußball spielen sollten und dabei das einst beiinitiierte Event wieder aufleben lassen wollten ( Quotenmeter berichtete ). Nun ist das Event sprichwörtlich auf Eis gelegt. Der Grund: Stefan Raabs Produktionsfirma Raab TV, die Firma hinter «Schlag den Raab» und der zweimaligen ProSieben-Show(2009 und 2015), mahnte den Streamer Trymacs ab, der mit seinem Partner MediaTotal den «Kick auf Eis» veranstaltete ab. Das ging aus einem am Wochenende veröffentlichten Video des erfolgreichen Streamers hervor.Zuvor hatte bereits Joyn bestätigt, dass das Live-Event „aus lizenzrechtlichen Gründen von MediaTotal in dieser Form nicht ausgerichtet“ werde. Der Streamingdienst von ProSiebenSat.1 respektiere dabei die IP des Raab TV-Formats «Deutscher Eisfußball Pokal». Trymacs zeigte in seinem Video nur wenig Verständnis für die Absage und begründete dies damit, dass man den „beliebtesten Sport“ nicht patentieren lassen könne, nur weil er auf eine Eisfläche ausgetragen würde. Dementsprechend enttäuscht war der Streamer über die Abmahnung in Höhe von 500.000 Euro, sucht aber letztendlich nicht den Rechtsweg.Über 1.000 Tickets habe man bereits für den 29. Dezember verkauft, so Trymacs weiter, deren Gültigkeit fortbesteht. Die Käufer müssen sich dann aber auf ein anderes Event einstellen. Statt Eisfußball gibt es dann Hallenfußball zu sehen, geplant sind zudem Mini-Spiele wie Bubble-Fußball und menschliches Tischkicker, bei dem jeder als lebende Figur auf einem großen Tischkicker-Feld eingespannt ist.Trymacs kündigte 42 YouTuber und Streamer an, darunter Rumathra, Chefstrobel, xHankyy sowie die Team-Kapitäne MontanaBlack, eliasn97, Fritz Meinecke, MckyTV und Jens „Knossi“ Knossalla. Nicht mehr Teil des ursprünglich angekündigten Line-ups wird Steven Gätjen sein, der durch das Event als Moderator hätte führen sollen. Er habe nun nach Rücksprache mit Stefan Raab für das Trymacs-Event abgesagt.Aufhorchen lässt Trymacs‘ Aussage, dass es bislang keinen persönlichen Kontakt zwischen ihm und Stefan Raab gegeben habe. Das ist durchaus verwunderlich, schließlich nahm Trymacs vor rund zwei Wochen an derteil. Er ging im Vierer-Wok „Team World Wide Wok“ gemeinsam mit Knossalla, Montana Black und Sascha Hellinger von Unsympathisch TV an den Start. Produziert wurde das Event aus Winterberg von Stefan Raab, der sich offensichtlich gerne mit der Reichweite der YouTuber – Trymacs zählt allein bei YouTube 2,17 Millionen Abonnenten – schmückt, aber ein von Raab ins Leben gerufenes Format ohne finanzielle Gegenleistung nicht teilen möchte. Das ist sein gutes Recht, der Rechtsweg hätte mit der Trymacs‘ Argumentation aber sicherlich Spannung versprochen.