Katrin Sass dreht drei neue «Usedom-Krimis»

Zuletzt lief es für die ARD-Krimireihe so gut wie noch nie. Eine Fortsetzung war somit nur Formsache.

zählt zu den beliebtesten Krimi-Reihen im Ersten, was sich anhand der zuletzt eingefahrenen Zuschauerwerte ablesen lässt. Die Filme „Gute Nachrichten“, „Schneewittchen“ und „Am Ende einer Reise“ fuhren im Oktober überragende Reichweiten von bis zu 7,45 Millionen Zuschauer ein. Die Ausgaben 17 bis 19 erreichten im Schnitt 7,14 Millionen Krimi-Fans ab drei Jahren (vorläufig gewichtete Werte), sodass herausragende 27,4 Prozent Marktanteil heraussprangen. Auch beim jungen Publikum gelang gleich zweimal der Sprung in den zweistelligen Quotenbereich. Ans Ende ist die Krimi-Serie damit aber noch lange nicht angekommen.Wie der NDR und die ARD Degeto am Montag mitteilten, entstehen derzeit drei neue Folgen von «Der Usedom-Krimi», die im kommenden Herbst erneut am Donnerstagabend gesendet werden. In „Friedhof der Welpen“, „Die Geburt der Drachenfrau“ und „Schlepper“, so die Titel der Filme 20 bis 22, mimt Katrin Sass erneut die Ex-Staatsanwältin Karin Lossow, Rikke Lylloff ist als Hauptkommissarin Ellen Norgaard zu sehen, während Till Firit als Hauptkommissar Rainer Witt vor der Kamera steht. Episodenrollen übernehmen neben Schauspielern aus Deutschland wie Lilly Charlotte Dreesen und Jörg Schüttauf auch zahlreiche Darsteller aus Polen wie Andrzej Konopka. Die Regie für alle drei Filme übernimmt Grzegorz Muskala, der auf große öffentlich-rechtliche Krimi-Erfahrung blicken kann. Er inszenierte unter anderem den «Tatort: Die Ferien des Monsieur Murot» mit Ulrich Tukur, vier Folgen der ZDF-Serie «Die Chefin» mit Katharina Böhm und den zuletzt gesendeten «Usedom-Krimi» „Am Ende einer Reise“. An jenem Film war auch Michael Vershinin als Drehbuchautor beteiligt, der erneut die Geschichten zu „Friedhof der Welpen“ und „Schlepper“ schrieb. Die Vorlage für "Die Geburt der Drachenfrau" stammt von Dinah Marte Golch.«Der Usedom-Krimi» ist eine Produktion der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft. Als Produzent agiert Tim Gehrke. Die Redaktion verantworten Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto). Der Soundtrack zu den Filmen wird dieses Mal von der NDR Radiophilharmonie eingespielt. Komponist ist Colin Towns, der von Anfang an die Musik für die Reihe verantwortet.