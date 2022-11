Fernsehen im Dezember: Alte Bekannte

Hintergrund

Noch bis Mitte des Monats wird die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ausgetragen. Die Fernsehsender setzten auf das falsche Pferd.

Die Reichweiten der 22. FIFA-Fußballweltmeisterschaft lassen bislang zu wünschen übrig. Obwohl das Turnier in den Winter gelegt wurde, haben die deutschen Fernsehzuschauer keine Lust auf Fußball in der Wüste. Während Das Erste und das ZDF weiterhin ihr normales Programm zeigen, sind die privaten Fernsehstationen noch deutlich zurückhaltender.Das Erste strahlt am Sonntag, den 11. Dezember, einen neuenmit Lucas Gregorowicz und André Kaczmarczyk aus. Für den Hauptkommissar Adam Raczek ist dies sein letzter Fall. Der Spielfilm „Abgrund“ wurde bereits im März 2022 in Lichterfeld gedreht. Eine Woche später stehtmit „Das Opfer“ an. Dieses Mal muss Robert Karow, verkörpert von Mark Waschke, nach dem Tod seiner Kollegin Nina Rubin allein ermitteln. Acht Tage später, also am 2. Weihnachtsfeiertag, ermitteln Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl in einem britisch-bayrischen «Tatort». Weiterhin können sich die Zuschauer auf(8. Dezember), einen Bodensee-Krimi namens(15. Dezember) und(17. Dezember freuen).heißt der Zweiteiler, den Das Erste am Mittwoch, den 28. Dezember, ab 20.15 Uhr ausstrahlt. Bereits im Vorfeld setzt das BR Fernsehen auf die Begleitdokumentation, die am 25. Dezember, um 20.15 Uhr gezeigt wird. Der Zweiteiler basiert auf einem wahren Ereignis: Ein Höhlenforscher verunglückt in der längsten und am schwersten zugänglichen Höhle Deutschlands, zwölf Kilometer tief im Berg.Während Das Erste auf Krimi-Kost setzt, werden im ZDF andere Programmfarben bedient. Bereits am Donnerstag, den 8. Dezember, steht Carmen Nebel fürvor der Kamera. Mit dabei sind unter anderem Dr. Georg Kofler, Frank Buschmann und Jonas Kaufmann. Eine Woche später stehtan, die Sendung wird von Markus Lanz moderiert. Die Primetime am Samstag gehört zwei Tage später Johannes B. Kerner, der durchführt.Am Sonntag, den 18. Dezember, lässt sich Max Riemelt («Sense8») von Dietmar Bär infahren. Der Dienstagabend, 20. Dezember, gehört dem Weihnachtsspecial von. Mit der großen Weihnachtsshow vonwill man am ersten Festtag überzeugen, der zweite Feiertag gehörenund. Filmisch geht es am 27. Dezember mit einer neuenweiter, im Anschluss folgt die sechsteilige SerieSpielfrei bei der Fußball-Weltmeisterschaft, K.O.-Runde bei den Privaten: Am Mittwoch, den 7. Dezember, steht das Finale vonan, RTL setzt auf. Gewinner des Abends wird aber das ZDF mit. Sat.1 strahlt am Donnerstag, den 8. Dezember,aus, ProSieben schicktins Rennen und Kabel Eins versucht es mit. RTL geht mit einem Winter-Special vonins Quotenrennen.Karl-Theodor zu Guttenberg moderiert am 11. Dezember. Ein-Special folgt am Freitag, den 16. Dezember.wird am Sonntagabend gespielt, ehe am Dienstag die neue Staffel vonstartet. Sat.1 lässt ab dem 12. Dezember wenigstens zwei neue Folgen vonaus dem Sack. ProSieben überrascht ab dem 12. Dezember mit neuen Folgen vonund. Allerdings erst im Spätprogramm – aber besser als Wiederholungen.