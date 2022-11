«Interview with the Vampire» zu Jahresanfang bei Sky

TV-News

Die Horror-Fantasy Serie kommt zum neuen Jahr zu WOW, Sky Q und Sky Atlantic. Die Homosexuelle Beziehung der Vampire steht diesmal besonders im Fokus.

AMC legte in diesem Jahr den 90er-Jahre Filmals Serie neu auf. Das Werk, das auf dem Bestseller-Roman von Anne Rice basiert, kommt nun auch nach Deutschland und ist ab dem 6. Januar immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic zu sehen und auf dem Streamingdienst WOW sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar, wahlweise auf Deutsch oder im englischen Original. Die siebenteilige Serie verlagert die Story ins New Orleans der Jazz-Ära und thematisiert die homosexuelle Beziehung zwischen Louis (Jacob Anderson) und Lestat (Sam Reid).Als Creator, Showrunner und ausführender Produzent der Serie fungierte Rolin Jones, der bereits fürundverantwortlich zeichnete. Mark Johnson («Breaking Bad», «Better Call Saul», «Halt and Catch Fire») ist neben Rolin Jones ausführender Produzent. Alan Taylor, Keith Powell, Levan Akin, Alexis Ostrander führen Regie. In der Horror-Fantasy-Serie sind neben Anderson und Reid auch Eric Bogosian, Bailey Bass und Assad Zaman zu sehen.Die Serie folgt der epischen Geschichte von Louis de Pointe du Lac (Jacob Anderson) über Liebe, Blut und die Gefahren der Unsterblichkeit, die er dem Journalisten Daniel Molloy (Eric Bogosian) erzählt. Louis, der sich an den Beschränkungen des Lebens als Schwarzer im New Orleans des frühen 19. Jahrhunderts reibt, kann dem Angebot des verwegenen Lestat de Lioncourt (Sam Reid) nicht widerstehen, der ihm die ultimative Fluchtmöglichkeit bietet: die Aufnahme in seine Vampirgemeinschaft. Doch Louis' berauschende neue Kräfte haben einen gewalttätigen Preis, und die Einführung von Lestats neuestem Sprössling, dem Kindervampir Claudia (Bailey Bass), bringt die beiden bald auf einen jahrzehntelangen Pfad der Rache und Sühne.