3. Spieltag: Diese WM-Spiele zeigen ARD und ZDF

TV-News

Die Gruppenphase biegt auf die Zielgerade ein, weswegen nun feststeht, welche Spiele im Free-TV laufen und welche bei MagentaTV hinter die Bezahlschranke wandern. Die Entscheidungen in den Gruppen G und H stehen noch aus.

Die öffentlichen-rechtlichen Sender Das Erste und ZDF haben entschieden, welche abschließenden Gruppenspiele im Free-TV zu sehen sein werden. Da die Begegnungen des dritten Spieltags jeweils parallel ausgetragen werden, haben sich die beiden TV-Station meist für die großen Namen entschieden. Allen voran steht natürlich das Deutschland-Spiel gegen Costa Rica am Donnerstag, 1. Dezember, um 20:00 Uhr. Das Erste überträgt die Partie ab 18:30 Uhr mit Kommentator Gerd Gottlob. Japan gegen Spanien ist dagegen exklusiv nur bei MagentaTV hinter der Bezahlschranke zu sehen. Bereits am morgigen Dienstag, 29. November, zeigt Das Erste die Spiele Niederlande – Katar (Gruppe A) um 16:00 Uhr sowie Iran gegen USA (Gruppe B) um 20:00 Uhr. Die Parallelspiele Ecuador – Senegal (Gruppe A) und Wales – England (Gruppe B) wandern zu MagentaTV. England dürfte wohl der größte Name sein, den MagentaTV am dritten Gruppenspieltag exklusiv zeigen wird.Es stehen aber noch die Entscheidungen in den Gruppe G und H, die ihren zweiten Spieltag am Montag austragen. Gruppe G ist unter anderem mit Titelfavorit Brasilien besetzt, in Gruppe H ist Portugal mit Superstart Cristiano Ronaldo vertreten. Möglich wäre es, dass Kamerun – abschließend gegen Brasilien – ausschließlich bei MagentaTV zu sehen ist, denn bereits die ersten beiden Spiele liefen exklusiv beim Bezahlangebot der Deutschen Telekom.Die Entscheidung des ZDF zum 2. Dezember steht aber noch aus. Fest steht dagegen, dass der Mainzer Sender am Mittwoch, 30. November, die Partien Tunesien gegen Frankreich um 16:00 Uhr überträgt sowie das Aufeinandertreffen von Robert Lewandowski gegen Lionel Messi um 20:00 Uhr. Oliver Schmidt kommentiert mit dem in die Kritik geratenen Sandro Wagner das Spiel zwischen Polen und Argentinien. Australien gegen Dänemark (Gruppe D, 16 Uhr) und Saudi-Arabien gegen Mexiko (Gruppe C, 20 Uhr) werden von MagentaTV übertragen.