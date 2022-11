«Promi Big Brother» bleibt stabil

Quotennews

An einem weiteren Tag schlägt «Promi Big Brother» die eigenen und zahlreiche andere Primetime-Ergebnisse!

Der nächste Tag beiist geschafft und die Sat.1-Zuschauer haben noch lange nicht genug. Während im Haus beim Zähneputzen geklärt werden musste, ob Catrin Heyne wirklich die auf dem Kalender abgebildete nackte Schönheit sein soll, zeigt sich die Quoten-Sicht der Show stabil. 1,18 Millionen Zuschauer schalteten ab 22:15 Uhr ein, der Marktanteil steigerte sich aus der Sat.1-Primetime von 2,1 auf 6,9 Prozent. Doch damit nicht genug, die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen explodierte regelrecht von 2,8 auf 8,0 Prozent. Hier steigerte sich der Sender mit der bunten Kugel von 0,27 auf 0,34 Millionen Umworbene.Doch worum ging es in der Sonntags-Folge von «Promi Big Brother»? Neben der Diskussion darum, ob das gefundene Nacktfoto im Badezimmer wirklich Cartin Heyne sein soll, fand das zweite reguläre Exit statt. Die Zuschauer durften wählen, es traf Jörg Dahlmann. Der Sportkommentator stand neben Doreen Steinert, Sam Dylan, Jennifer Iglesias und Jörg Knör auf der Nominierungsliste. Dahlmann zeigte sich getroffen nach der Entscheidung."Ihr seid ganz fantastisch. Ich werde euch auf jeden Fall vermissen. Ihr seid bombastisch, großartig", so die Abschiedsworte des 63-Jährigen. Damit reiht sich Dahlmann in die noch kurze Reihe der ehemligan «Promi Big Brother»-Kandidaten in diesem Jahr ein. Zuerst verließ Diana Schell das «PBG»-Haus, es folgte Patrick Hufen und zuletzt Jeremy Fragrance.