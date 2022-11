Mäßig ultimativ: «Die ultimative Chart Show»

Quotennews

Schon die letzte «Ultimative Chart Show» im September 2022 lief schlecht - gestern setzte RTL dann aber noch einen drauf.

"Große Gefühle zum Jahresbeginn: In der neuen "Chart Show" präsentiert Oliver Geissen die 25 emotionalen Singles und Alben, deren Geschichte ans Herz gehen..." Zum gestrigen RTL-Primetime-Programm passt hier weder Jahresbeginn noch neue «Chart Show». Ja, doch ist der Bewerbungsetxt von RTL schlichtweg noch so nahe, daass er an dieser Stelle zitiert werden konnte. Die gestern bei RTL um 20:15 Uhr gezeigte «Ultimative Chart Show» feierte erst im Januar 2022 Premiere, warum also nicht schon eine Wiederholung. Sicherlich wird man sich, wie auch bei Sat.1 , gedacht haben: Naja, gegen die «Fußball-Weltmeisterschaft» braucht es keine Experimente. Ein wenig mehr Engagement wäre dennoch wünschenswert.Doch ohne weitere Spekulationen, zu den Zahlen. Am 14. Januar zeigte RTLin der Primetime vor 1,5 Millionen Zuschauern und 0,57 Millionen Umworbenen. Die Gesamtreichweite holte demnach 6,1 Prozent Marktanteil, die Zielgruppe lag mit 10,0 Prozent im grünen Bereich. Im Gesamtkontext der Show, die mal 2012 vor immerhin 3,77 Millionen Zuschauern und damit 14,4 Prozent des TV-Marktes gezeigt wurde, kein gutes, aber auch kein miserables Ergebnis. Vor allem, mit Blick darauf, dass die Show zur Primetime seit dem 18. Dezember 2020 stets vor weniger als 2 Millionen Zuschauern lief.Dennoch, die Wiederholung gestern, lief erwartungsgemäß mäßig. Die Wiederholung wollten 1,43 Millionen Zuschauer insgesamt und 0,48 Millionen Umworbene sehen. Damit gelang dem Sender ein Gesamtmarktanteil von 6,4 Prozent, die Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sicherte sich 9,3 Prozent.