Tausche «Promi Big Brother» gegen Reportage

TV-News

Wenn auch nur dieses ein Attribut, aber Jeremy Fragrance polarisierte zweifelsohne bei «Promi Big Brother». Sat.1 hat noch nicht genug von dem Parfüm-Influencer.

Er sorgte für den ersten wirklichen Disput im-Haus, er ist bekannt aus Social Media und kommenden Freitag enternt Jeremy Fragrance die Primetime. Nach genau einer Woche ist die Zeit des polarisierenden Charakters bei der Sat.1-Show «Promi Big Brother» vorbei, doch hat Sat.1 noch nicht genug von dem 677.000-Follower-Mann. Natürlich kam sein Ende in der Show nicht ohne ordentliches Theater. Fragrance fastete, er machte Sport und Ernährung zu den täglichen «PBG»-Themen und nicht zuletzt nahm er über acht Tage nur Wasser zu sich.Die Twitter-Meinungen gingen hierbei auseinander, das Spektrum an Aussagen erstreckte sich von "er hat so offensichtlich eine ganz schlimme Essstörung", bis hin zu "das ist kein Lifestyle oder gar 'Fasten", sonder Magersucht". Mit t-online, die ebenfalls diese Tweets zitierten, sprach Fragrance nach seinem Show-Aus direkt persönlich. Das Fasten sei ihm schon länger im "Bauch herumgeflogen". Er habe in den vergangenen Monaten viel in Bezug auf seine Ernährung experementiert und nun wollte er Detox machen. Sorgen um seine Gesundheit zerstörte der Influencer gekonnt drastisch: "Mir geht es so affenarschgeil!" Er empfehle es dennoch niemandem, so etwas zu machen.Für Sat.1 kam der Fragrance-Abschied offensichtlich zu früh, denn der Sender hielt die 48 Stunden nach seinem Auszug pausenlos fest. Daraus resultiert eine Reportage, die Sat.1 für den kommenden Freitag, 02. Dezember, in der Primetime programmiert hat. Die Wiederholung von «Rolling - Das Quiz mit der Münze» fliegt dafür aus dem Sendeplan. Das Format läuft unter dem Titel. Für Fragrance ist Catrin Heyne in das «Promi Big Brother»-Haus gezogen.