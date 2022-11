«1899» startet durch

VOD-Charts

Die Amazon-Serie «Peripherie» mit Chloë Grace Moretz landete auf dem sechsten Platz.

Die Mystery-Serie, die seit 17. November bei Netflix verfügbar ist, startete nun richtig durch. Das Werk von Baran bo Odar und Jantje Friese, die auch schon für «Dark» verantwortlichen waren, sicherte sich mit seinen acht Episoden 4,58 Millionen Aufrufe. Der erste Rang ging einmal mehr an, das auf Netflix 5,40 Millionen Klicks vorweisen konnte. Allerdings perfekte die neue Netflix-Serie besser, da von «Manifest» mehr Episoden zur Verfügung stehen.Die Amazon-Serie «Peripherie» erreichte 2,59 Millionen Aufrufe und somit den sechsten Rang. Wöchentlich werden neue Geschichten veröffentlicht. Am Freitag, den 2. Dezember, steht das Staffelfinale an. Die Serie handelt von Flynne Fisher (Chloë Grace Moretz), einer talentierten Gamerin, die in der nahen Zukunft in einer 3D-Druckerei im ländlichen Amerika einen tristen Job hat.In den Charts wird auch viel gelacht:sammelte 2,67 Millionen Aufrufe,kam zwischen 18. und 24. November sogar auf 3,37 Millionen Klicks. Die Seriesicherte sich mit 2,92 Millionen Aufrufen immerhin den vierten Platz.