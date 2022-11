Trotz schlechter Quoten: «Prominent getrennt» wird fortgesetzt

TV-News

In der zweiten Staffel ist unter anderem Kate Merlan in Südafrika zu sehen. Die neue Staffel startet im Winter 2023 bei RTL+.

Die Macher von «Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare» bringen im Winter wieder Verflossene zusammen. Der Fernsehsender RTL gab bekannt, dass Seapoint mit der Aufzeichnung vongestartet hat. Die neue Staffel wird in Südafrika gedreht. Wie das Unternehmen mitteilte, soll die zweite Runde wohl exklusiv bei RTL+ laufen. Die lineare Ausstrahlung im März war recht mau.Zum Auftakt verriet man drei Paare, die teilnehmen. Unter anderem ist Reality-TV-Show-Dauerkandidatin Kate Merlan zu Gast, die mit Jakub Merlan-Jarecki zusammen war. Der Kölner Profifußballer eroberte 2020 das Herz des Tattoo-Models, 2021 läuteten die Hochzeitsglocken. Das verliebte Paar schien auf Wolke 7 zu schweben. Doch schon bald begann es zu kriseln und so scheiterte die Ehe nach nicht mal einem Jahr.Ebenfalls dabei sind Gloria (30) & Nikola Glumac (26), die sich mit dem Gedanken an eine gescheiterte Ehe noch nicht anfreunden können. Gloria wünscht sich, dass Nikola sein Leben „auf die Reihe bekommt“ und erkennt, dass er sie bei «Temptation Island» im Jahr 2021 sehr verletzt hat. Curvy-Model Marlisa Rudzio (33) & Fabio De Pasquale (28) («Are One the One? Reality-Stars in Love») scheinen wie Feuer und Wasser. "Wir waren wie Dick und Doof“, beschreibt Fabio sich und seine Ex.