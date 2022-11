Bis zu 2,5 Millionen Menschen verfolgten die Formel1

US-Quoten

Disney hat in der vergangenen Saison auf drei unterschiedlichen Sendern die Rennen gezeigt.

Das Micky-Maus-Haus Disney ist mit der Quotenentwicklung der Formel1 sehr zufrieden. Im Durchschnitt wurde die Saison von 1,21 Millionen Amerikanern gesehen, das ist ein Anstieg um 28 Prozent. Bereits im Vorjahr wurde mit 0,95 Millionen Zusehern ein neuer Rekord eingefahren. Zwölf von 22 Rennen stellen US-Fernsehrekorde bei den Zuschauerzahlen auf.Die Saison mit 22 Rennen endete am Sonntag in Abu Dhabi mit dem Gewinn der zweiten Weltmeisterschaft in Folge durch Max Verstappen. Der neue Grand Prix von Miami erreichte einen Rekord von 2,583 Millionen Zuschauern im Durchschnitt und war damit die meistgesehene Live-Übertragung der Formel 1 in den USA.Bei den jüngeren Zuschauern war 2022 ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen - bei den 12- bis 17-Jährigen gab es einen Zuwachs von 49 Prozent im Vergleich zu 2021 und durchschnittlich 36.000 Zuschauer pro Rennen, was den größten Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in allen wichtigen demografischen Gruppen darstellt. Bei den 18- bis 34-Jährigen lag der Durchschnitt bei 238 000 Zuschauern pro Rennen, ein Plus von 43 Prozent gegenüber 2021, und bei den 25- bis 34-Jährigen bei 169 000 Zuschauern pro Rennen, ein Plus von 46 Prozent gegenüber 2021.