Metallica kann bei Paramount+ gestreamt werden

US-Fernsehen

Im Rahmen von «Helping Hands Concert & Auction» hat die schwedische Band ein Konzert gegeben. In Deutschland ist das Konzert live bei Pluto TV zu sehen und folgt dann bei Paramount+.

Paramount+ kündigte, ein Live-Konzert zu Gunsten der All Within My Hands Foundation der Band, am Freitag, den 16. Dezember, ab 17:30 Uhr in den USA und Kanada auf dem Dienst übertragen wird. Die dritte Ausgabe des Helping Hands Concert & Auction wird von Jimmy Kimmel moderiert und findet im Microsoft Theater in Los Angeles statt.Eröffnet wird das Konzert mit einem speziellen Set von Gastmusikerin Greta Van Fleet, gefolgt von einem einzigartigen Auftritt von Metallica. Das Konzert wird in Großbritannien, Lateinamerika, Italien, Deutschland, der Schweiz, Österreich und Frankreich am Samstag, den 17. Dezember, in Australien am Sonntag, den 18. Dezember, und in Südkorea im Jahr 2023 als Stream verfügbar sein. Das Konzert wird auch auf Pluto TV weltweit und auf YouTube übertragen.Die 2017 gegründete All Within My Hands Foundation von Metallica arbeitet mit Partnern auf der ganzen Welt zusammen, um die Ernährungsunsicherheit zu bekämpfen, Mittel in Gebieten mit Naturkatastrophen bereitzustellen und Bildung mit der bahnbrechenden Metallica Scholars Initiative zu unterstützen, die sich nun im vierten Jahr befindet. Weitere Informationen finden Sie unter allwithinmyhands.org.100 % der Ticketverkäufe und Spendenerlöse des Helping Hands-Konzerts - und der begleitenden Auktion von Gegenständen und Erlebnissen, die am 5. Dezember stattfindet - gehen über All Within My Hands direkt an Bedürftige. Die beiden vorangegangenen Helping Hands-Konzerte in den Jahren 2018 und 2020 haben zusammen mehr als 3 Millionen Dollar eingebracht.