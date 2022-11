HBO Max feiert Silvester mit Lizzo

US-Fernsehen

Die dreifache Grammy-Gewinnern hat ein Konzert aufgezeichnet, das bei dem Streamingdienst gezeigt wird.

Das Max Original-Konzertspecialfeiert am SAMSTAG, 31. Dezember, seine Premiere. Produziert von Done+Dusted, wurde «Lizzo: Live in Conert» während der The Special Tour der Sängerin, Songwriterin, Rapperin, Flötistin und Schauspielerin Lizzo Anfang des Monats im kultigen Kia Forum in Inglewood, Kalifornien, gefilmt. «Lizzo: Live in Conert» ist der Höhepunkt ihrer zutiefst persönlichen Dokumentation «Love, Lizzo», die seit Donnerstag auf HBO Max ausgestrahlt wird.Das ist der Inhalt: „Feiern Sie das neue Jahr mit dem Emmy(R) und dreifachen GRAMMY-Gewinner Lizzo, ihrer Band The Lizzbians and The Little Bigs, The Big Grrrls und den Special Guests Cardi B, SZA und Missy Elliott mit einer spektakulären Show voller Liebe, Positivität und unglaublicher Musik.“, so der Streamingdienst.Die Regie übernahm Sam Wrench, die Produktion leitete Kevin Beisler. Lizzo ist die ausführende Produzentin mit ihrer Produktionsfirma Lizzobangers. Ausführende Produzenten für Done+Dusted sind Ian Stewart, Leah Lane und Hamish Hamilton.