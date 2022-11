«Unter Uns» zieht zur 7000. Folge deutlich an

Wochenquotencheck

Aus Sicht der Reichweite war es auf dem Gesamtmarkt für die Soap zudem die erfolgreichste Woche seit Ende Februar.



Die deutsche Soap wird bereits seit 1994 im Nachmittagsprogramm von RTL gesendet. So erreichte man diese Woche einen neuen Meilenstein: Die 7000. Folge. Seit 28 Jahren erzählt die Sendung vom Leben der Einwohner der fiktiven Schillerallee 10 in Köln. Im Mittelpunkt steht die Familie Weigel, die mit drei Generationen im Haus lebt und im Erdgeschoss eine Konditorei betreibt. Über die Jahre hinweg sind die verschiedensten Familien und Bewohner in dem Haus ein- und ausgezogen. Das Format hat seinen Sendeplatz von Montag bis Freitag stets um 17.30 Uhr.Zum Auftakt dieser Woche fanden sich 1,11 Millionen Fernsehende für die 6998. Folge vor dem Bildschirm ein, in welcher Viven sich bemüht, um für Sina eine unvergessliche Hochzeit vorzubereiten. Dies brachte dem Sender einen soliden Marktanteil von 6,7 Prozent ein. Die 0,29 Millionen Jüngeren starteten zudem mit einer passablen Sehbeteiligung von 8,6 Prozent in die neue Woche.Am Dienstag erlebte das Programm einen deutlichen Rückschlag und fiel so unter die Marke von einer Million Interessenten. Folglich rutschte auch der Marktanteil ab und lag so bei einem annehmbaren Wert von 5,9 Prozent. Auch in der Zielgruppe wurde an diesem Tag mit 0,23 Millionen Umworbenen der Wochentiefstwert verbucht. Dies hatte eine maue Quote von 6,9 Prozent zur Folge. Einen Tag später stand nun Episode Nummer 7000 auf dem Programm. Tatsächlich wuchs das Publikum auf 1,15 Millionen Menschen, was dem besten Wert seit Ende Februar entsprach. Der Marktanteil erhöhte sich leicht auf solide 6,8 Prozent. Bei den 0,29 Millionen Werberelevanten wurden nun die 8,6 Prozent vom Montag wiederholt.Auf einem derartigen Niveau konnte sich die Soap am Donnerstag nicht mehr halten. Trotz eines Rückgangs auf 1,03 Millionen Neugierige, standen hier noch immer passable 6,6 Prozent auf dem Papier. Die 0,29 Millionen 14- bis 49-Jährigen sicherten sich zudem mit 9,3 Prozent Marktanteil das beste Resultat der Woche. Die Woche ging schließlich mit 1,05 Millionen Zuschauern und einem zufriedenstellenden Marktanteil von 6,5 Prozent zu Ende. Die 0,27 Millionen Jüngeren verloren gegenüber dem Vortag einen Prozentpunkt und lagen nun bei annehmbaren 8,3 Prozent.Zumindest auf dem Gesamtmarkt fiel die Ausstrahlung der 7000. Episode mit dem Bestwert, nicht nur der Woche, sondern seit neun Monaten, zusammen. Aber auch insgesamt präsentierte sich die Soap in dieser Woche recht stark. Nur ein einziges Mal fiel man unter die Marke von einer Million Zuschauer. In den Monaten davor waren Werte über dieser Grenze die absolute Ausnahme gewesen. Während also nun die Reichweite weiter steigt, waren in den Sommermonaten höhere Quoten eingefahren worden. Eine ähnliche Entwicklung, wenn auch schwächer ausgeprägt, bildete sich ebenfalls in der Zielgruppe ab.