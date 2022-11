Kalifornisches Steuerprogramm wächst auf 2,3 Milliarden

US-Fernsehen

Der amerikanische Bundesstaat gibt weiterhin viel Geld für die Bezuschussung von Filmen aus.

Die California Film Commission gab am Dienstag bekannt, dass die Ausgaben für Produktionen, die durch die staatliche Steuergutschrift für Film und Fernsehen gefördert werden, im vergangenen Jahr um 153 Millionen Dollar gestiegen sind. Die Ausgaben im Bundesstaat stiegen von 2,13 Milliarden Dollar im Steuerjahr 2021 auf 2,28 Milliarden Dollar im Steuerjahr, das 2022 endet. Der Staat hat im vergangenen Jahr zusätzliche 90 Millionen Dollar an Steuergutschriften in das Programm gesteckt.Die Kommission legte die Zahlen in einem Jahresbericht offen und prognostizierte, dass die Zahl im Haushaltsjahr 2023 erneut steigen würde. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, der im vergangenen Jahr über einen historischen Haushaltsüberschuss verfügte, erhöhte die Steuergutschrift für die Steuerjahre 2022 und 2023 von 330 auf 420 Millionen Dollar."Kaliforniens ikonische Filmindustrie schafft weiterhin Möglichkeiten und treibt das Wirtschaftswachstum in unserem Staat voran", sagte Newsom am Dienstag in einer Erklärung. "Der heutige Bericht der California Film Commission bestätigt, dass das Steuergutschriftenprogramm weiterhin hervorragende Ergebnisse erzielt und die Vielfalt und Integration von Arbeitskräften fördert, die unsere lebendigen Gemeinschaften besser widerspiegeln."