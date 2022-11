«Stars in der Manege»: Jana Ina Zarella ist dabei

TV-News

Die Moderatorin wird zusammen mit Jörg Pilawa als Zirkusdirektor-Duo durch zwei Sendungen führen. Sat.1 nannte nun die ersten Promis, die auftreten werden.

Anfang November war bekannt geworden, dass Sat.1 die Neuauflage vonplant und für Anfang Dezember zwei Show-Aufzeichnungen im Circus Krone Bau in München vorgesehen sind, durch die Jörg Pilawa als Zirkusdirektor führen soll ( Quotenmeter berichtete ). Nun nannte der Unterföhringer Sender weitere Details zur Show und stellt Jana Ina Zarrella als Zirkusdirektorin an Pilawas Seite. Die beiden führen gemeinsam durch die Shows, die am 30. Dezember und 6. Januar jeweils freitags um 20:15 Uhr gesendet werden.Darüber hinaus gab Sat.1 auch erste „Stars in der Manege“ bekannt, die an den Abenden auftreten werden, ging dabei aber nicht sonderlich detailreich auf die Performances ein: „Sarah Engels schwebt in der Luft. Bruce Darnell zaubert. Dieter Hallervorden dreht sich mit seiner Frau Christiane im Teufelsrad. Nazan Eckes beweist Kraft. Fabian Hambüchen fliegt bis zur Zirkuskuppel. Judith Williams und Stefan Mross machen Spaß. Natascha Ochsenknecht lässt Teller tanzen. Evelyn Burdecki darf sich nicht bewegen. Ekaterina Leonova begeistert mit Akrobatik. Moritz Hans balanciert in schwindelerregender Höhe. Mathias Mester springt mit dem Seil. Massimo Sinató spuckt Feuer“, heißt es in der Ankündigung.Produziert wird «Stars in der Manege» von Constantin Entertainment. Das Erste trennte sich vor 13 Jahren von der jährlichen Show aufgrund stark rückläufiger Reichweiten. Schalteten 2006 noch 6,60 Millionen Zuschauer ein, waren es zwei Jahre später nur noch 4,37 Millionen. Die Jubiläumsgala, die eine von Sven Lorig und Nina Ruge moderierte Best-of-Gala der vergangenen Jahre war, brachte es immerhin auf 5,08 Millionen Zuschauer.