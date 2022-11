Fremantle erwirbt Silvio Productions

Wirtschaft

Guy Hameiri wird künftig das Unternehmen führen, das nun zu RTL gehört.

Fremantle hat eine Mehrheitsbeteiligung an Silvio Productions erworben, der israelischen Produktionsfirma, die für erfolgreiche Dokumentarserien wie «Shadow of Truth» und «Buried» von Showtime verantwortlich ist, die eine Emmy-Nominierung erhielt. Silvio Productions, früher bekannt als EGG Films, wurde von den preisgekrönten israelischen Filmemachern Yotam Guendelman und Mika Timor gegründet.Die Übernahme von Silvio Productions unterstreicht das Engagement von Fremantle, seine Präsenz in der hochwertigen Dokumentarfilmlandschaft auszubauen und in talentierte Produktionsfirmen zu investieren. Der Deal wurde von Andrea Scrosati, COO der Gruppe und CEO für Kontinentaleuropa bei Fremantle, und Guy Hameiri, Mitbegründer von Abot Hameiri, dem israelischen Label im Besitz von Fremantle, das hinter der erfolgreichen Netflix-Dramaserie «Shtisel» und lokalen Adaptionen von «Got Talent», «Survivor» und «The X Factor» steht, eingefädelt."Dies ist eine wirklich einzigartige Gelegenheit für uns. Die Zusammenarbeit mit dem unglaublich talentierten Fremantle-Team, das über eine unvergleichliche internationale Infrastruktur verfügt, und mit Guy und dem Team von Abot Hameiri, die zweifelsohne zu den besten Produktionsfirmen in Israel gehören, ist eine einmalige Gelegenheit", so die Mitbegründer von Silvio Production, Yotam Guendelman und Mika Timor.