«Tokyo Vice» nimmt Takayuki Suzuki auf

US-Fernsehen

Die zweite Staffel des HBO-Max-Dramas wird mit dem Schauspieler besetzt.

Takayuki Suzuki hat eine wiederkehrende Rolle in der zweiten-Staffel bei HBO Max übernommen. Die Dramaserie debütierte im April 2022 und wurde im Juni für eine zweite Runde verlängert. Sie ist inspiriert von Jake Adelsteins gleichnamigen Memoiren. Ansel Elgort spielt die Rolle von Adelstein, einem in Japan lebenden Amerikaner, der Reporter bei der Tokioter Stadtpolizei wird.Suzuki wird in der Serie die Rolle des Masahito Ohno spielen. Ohno, der als "brillanter und charmanter Architekt" beschrieben wird, ist ein Kunde im Hostessen-Club, der im Mittelpunkt der zweiten Staffel steht. Langsam wird er in die Unterwelt hineingezogen, die sich hinter dem Club verbirgt, und sieht sich vor eine schreckliche Wahl gestellt".Dies wird die zweite amerikanische Fernsehrolle in Suzukis Karriere sein. Zuvor war er in einer Episode der Apple-Sci-Fi-Serie «Invasion» zu sehen. J.T. Rogers schuf die Serie und fungiert auch als ausführender Produzent. Michael Mann führte beim Pilotfilm Regie und ist ausführender Produzent, zusammen mit Alan Poul, Adelstein, Elgort, Emily Gerson Saines, Brad Kane, Destin Daniel Cretton, Watanabe, Kayo Washio und John Lesher. Endeavor Content ist das Studio.