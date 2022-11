«The Crown» bleibt auf Platz eins

US-Fernsehen

Die junge Netflix-Serie «1899» steigt auf dem zweiten Rang ein.

Die fünfte-Staffel dominiert weiterhin die Top10 der Netflix-Charts. Während des Zeitfensters vom 14. bis 20. November wurde die neueste Folge des britischen Königsfamilien-Dramas mit Imelda Staunton und Jonathan Pryce in den Hauptrollen 84,3 Millionen Stunden gesehen. Die fünfte Staffel der Serie startete am 9. November mit 107,39 Millionen Sehstunden in den ersten fünf Tagen und rangierte in 88 Ländern in den Top10. Die Serie erreichte außerdem Platz 1 in 37 Ländern, darunter Großbritannien, die USA, Kanada, Australien, Deutschland, Italien und Frankreich.Das Dramavon Baran bo Odar und Jantje Friese schaffte den Sprung in die Top10 auf Platz 2 während des Zeitfensters nach der Premiere am 17. November. Innerhalb der ersten vier Tage ihrer Verfügbarkeit erreichte die Serie 79,27 Millionen Sehstunden. Die Serie folgt den Passagieren eines Einwandererschiffs, die mit einem "Rätsel" konfrontiert werden, nachdem mehrere mysteriöse Ereignisse den Kurs des Schiffes ändern. Emily Beecham, Aneurin Barnard und Andreas Pietschmann spielen die Hauptrollen.Staffel vier vonbleibt auch in der dritten Woche in den Top10. Der erste Teil des letzten Kapitels des Dramas erreichte 35,7 Millionen Zuschauer – ein Rückgang im Vergleich zu den 74,78 Millionen Stunden, die in der ersten vollen Woche der Verfügbarkeit verzeichnet wurden.