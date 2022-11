Primetime-Check

Wie stark waren die Serien im Ersten? Punktete ProSieben mit einer Clipshow?

Mit der Fußball-WM-Partie zwischen Frankreich und Australien schnappte sich das ZDF 4,96 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren und sicherte sich 18,4 Prozent Marktanteil. 1,37 Millionen junge Menschen sorgten für 21,7 Prozent. Die Nachberichterstattung sahen 2,70 Millionen Zuschauer, der Marktanteil belief sich auf 13,6 Prozent. Beim jungen Publikum sicherte man sich 0,69 Millionen und 14,9 Prozent.Die Serienundunterhielten 5,05 und 4,55 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 18,0 sowie 17,0 Prozent. Mit 10,0 und 9,7 Prozent beim jungen Publikum lief es gut. Bei Sat.1 zeigte manund, die Krimis lockten 1,27 und 1,26 Millionen Menschen an. Bei den Umworbenen wurden 4,6 und 5,2 Prozent erzielt. Im Anschluss kamauf 1,17 Millionen Zuschauer und 11,0 Prozent in der Zielgruppe.Ein alteslockte 1,12 Millionen Zuschauer zu RTL , doch nur 9,9 Prozent in der Zielgruppe waren möglich.servierte ProSieben seinen Zuschauern. Immerhin waren 0,70 Millionen Zuseher und 5,4 Prozent der jungen Menschen dabei.sammelte im Doppelpack 1,04 und 0,81 Millionen Menschen ein, bei den Umworbenen standen 5,6 und 6,2 Prozent auf der Uhr.interessierte 0,55 Millionen Zuschauer, RTLZWEI verbuchte 4,4 Prozent in der Zielgruppe. Mit dem Spielfilmunterhielt Kabel Eins 0,44 Millionen Zuschauer und sicherte sich 3,7 Prozent bei den jungen Menschen.