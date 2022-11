ARD Audiothek ab sofort auch über Smart-TVs abrufbar

Vermischtes

Zuhörer der ARD Audiothek werden über ihren Smart TV nun auch zum Zuschauer und können die Inhalte über den Fernseher genießen.

Nutzern der ARD Audiothek stehen ab heute, dem 22. November, Podcasts und Radio-Livestreams von mehr als 60 öffentlich-rechtlichen Hörfunkwellen, die bisher über die entsprechende App und eine Webversion abrufbar waren, zusätzlich auch auf dem Fernseher zur Verfügung.Die vielfältigen Angebote der ARD Audiothek können nun über die HbbTV-Startseite ausgewählt werden. Hier bietet die HbbTV-Version der Audiothek jetzt auch auf dem Smart TV eine große Auswahl an Audiobeiträgen, welche Hörspiele, Krimis, Podcasts, Comedy, Dokumentationen, Reportagen und Wissensformate beinhaltet. Die Podcasts sind wie zuvor nach Rubriken oder Sender sortiert, sie können aber auch über den sogenannten „Entdeckermodus“ gefunden werden. Die Livestreams der Radioprogramme werden bei der Auswahl über HbbTV mit Visual Radio Elementen angereichert und bieten den Nutzern damit weitergehende Informationen. Über den ARD-Login können darüber hinaus Abos, Merklisten und Playlisten genutzt werden.Wie in der ARD Mediathek können die Zuschauer auch die Audiothek über die rote Taste ihrer Fernbedienung in der HbbTV Startleiste aufrufen. Die Audiothek über HbbTV ist verfügbar im Programm von Das Erste und in allen dritten Programmen der ARD sowie über ARD alpha , One, tagesschau24 und allen Radiosendern, die über HbbTV zur Verfügung stehen.