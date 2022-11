Fireside startet auf SmartTVs

US-Fernsehen

Durch die Übernahme des Anbieters Stremium landet man auf Fire-TV-Sticks und Roku.

Der Streaming-Dienst Fireside von Mark Cuban und Falon Fatemi hat die Streaming-Plattform Stremium übernommen. Durch den Kauf kann die Fireside-App bald über Smart TV, Amazon Fire TV, Roku und andere angeschlossene TV-Geräte gestartet werden."Dies wird die Reichweite von Urhebern, Schöpfern und Marken, die Fireside nutzen, um die Studios, Netzwerke und Streaming-Dienste der Zukunft aufzubauen, sofort und wesentlich erhöhen, indem sie eine größere Zugänglichkeit zu bestehenden und neuen Zuschauern erhalten", schrieb Fatemi, Cubans Fireside-Geschäftspartner, in einem Brief an Investoren, aus dem das US-Blatt ‚Variety‘ zitiert. Fatemi fügte hinzu: "Dies ermöglicht es uns, unser branchenweit erstes Second-Screen-Erlebnis zu liefern, bei dem die Zuschauer ihre Telefone nutzen können, um sich einzubringen und in Echtzeit zu interagieren, während sie auf ihren Fernsehern schauen."Fireside, das von Fatemi und Cuban mitbegründet wurde, ist eine interaktive Web3-Plattform, die mehrere Monetarisierungsmethoden einsetzt, einschließlich eines Mitgliedschaftsmodells, um den "Superfans" der Macher der Plattform, darunter Jay Leno, Melissa Rivers, Craig Kilborn und «Entourage», die Möglichkeit zu geben, mit den Talenten zu interagieren, während sie live über ihre Fireside-"Netzwerke" oder "Shows" auftreten.