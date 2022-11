Yann Demange soll «Blade» drehen

Kino-News

Der Mann hinter «Lovecraft Country» soll den Stoff verfilmen.

Marvel Studios'mit Oscar-Preisträger Mahershala Ali in der Hauptrolle hat in Yann Demange seinen neuen Regisseur gefunden. Der «Lovecraft Country»- und «White Boy Rick»-Regisseur übernimmt die Regie des Vampirjägerfilms von Bassam Tariq, der die Produktion im September verlassen hatte. Er wird nach einem brandneuen Drehbuch des für den Emmy nominierten Michael Starrbury Regie führen, das angeblich "düsterer als die meisten MCU-Filme" sein soll.Nach Tariqs Ausstieg aus dem Projekt, das im November in Produktion gehen sollte, konzentrierte sich Marvel Studios darauf, die Geschichte zu überarbeiten und das richtige Team zusammenzustellen, und verhandelte schließlich mit Demange. Starrbury ersetzt auch die Drehbuchautorin Stacy Osei-Kuffour, die ursprünglich für das Drehbuch des Films vorgesehen war.Letzten Monat verschob Disney den geplanten Kinostart von «Blade» von 3. November 2023 auf den 6. September 2024, nachdem die Produktion unterbrochen wurde. Mit Demange als Regisseur soll die Produktion des Films, in dem auch Delroy Lindo und Aaron Pierre mitspielen, nächstes Jahr in Atlanta wieder aufgenommen werden.