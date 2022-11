«Dr. Death»: Mandy Moore spielt mit

US-Fernsehen

Die zweite Staffel des Anthologie-Dramas wird mit einer «This Is Us»-Schauspielerin besetzt.

Mandy Moore wird in der zweiten Staffel von Peacocksan der Seite von Edgar Ramirez zu sehen sein. Moore wird die Enthüllungsjournalistin Benita Alexander spielen, die sich in den von Ramirez gespielten Paolo Macchiarini verliebt, bevor sie die Wahrheit über ihn erfährt.Die Serie basiert auf der dritten Staffel des gleichnamigen Podcasts von Wondery. Hier ist die offizielle Beschreibung der acht Episoden umfassenden zweiten Staffel: "Paolo Macchiarini ist ein charmanter Chirurg, der für seine innovativen Operationen bekannt ist, die ihm den Spitznamen 'Miracle Man' einbringen. Als die Enthüllungsjournalistin Benita Alexander sich ihm für eine Story nähert, beginnt die Grenze zwischen Privatem und Beruflichem zu verschwimmen, was ihr Leben für immer verändert. Während sie erfährt, wie weit Paolo gehen würde, um seine Geheimnisse zu schützen, macht eine Gruppe von Ärzten am anderen Ende der Welt ihre eigenen schockierenden Entdeckungen, die alles über den 'Miracle Man' in Frage stellen."Moore spielte zuletzt die Rolle der Rebecca Pearson in «This Is Us», für die sie zwei Screen Actors Guild Awards gewann. Das NBC-Drama wurde im Mai nach sechs Staffeln eingestellt. Ashley Michel Hoban, Autorin und Produzentin der ersten Staffel, wird als Showrunnerin für die zweite Staffel fungieren. Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch, Taylor Latham, Aaron Hart, Hernan Lopez, Marshall Lewy und Linda Gase werden ebenfalls die Produktion übernehmen. Jennifer Morrison wird bei den ersten vier Episoden Regie führen, während Laura Belsey bei den letzten vier Folgen Regie führen wird.