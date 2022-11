Sat.1 setzt auch in diesem Jahr wieder auf «Comedy Märchenstunde»

TV-News

Sat.1 interpretiert diesmal «Rotkäppchen» und «Tischlein deck dich» neu.

Im vergangenen Jahr legte Sat.1 mit großem Erfolg auf und verzeichnete in der Adventszeit mit zwei Ausgaben knapp zwei Millionen Zuschauer und in der Zielgruppe grandiose Marktanteile von 13,7 und 12,5 Prozent. Selbstredend ist das Format auch in diesem Jahr wieder geplant. Geplant sind humoristische Adaptionen von(12. Dezember) und(19. Dezember). Produziert wird «Die Comedy Märchenstunde» von Constantin Entertainment.In der ersten neuen Folge des Formates wird das Märchen «Rotkäppchen» mit modernem Anstrich inszeniert. In den wichtigsten Rollen der ersten Episode stehen Evelyn Burdecki als Rotkäppchen, Christine Urspruch als Großmutter, Jeanette Biedermann als Mutter, Tom Gerhardt als Wolf, Eisi Gulp als Jägermeister Wipfelmoser, Martin Klempnow als Hans im Glück, Bruce Darnell als Vater, Uwe Ochsenknecht als Erzähler sowie Wigald Boning und Volker "Zack" Michalowski als Barden vor der Kamera.Sat.1 macht folgenden Angaben zum «Rotkäppchen»-Inhalt: Dieses Rotkäppchen hat ordentlich Pfeffer und ist alles andere als in den Mund gefallen. Auf dem Weg zur Großmutter geigt sie dem Wolf ordentlich die Meinung, der sich wenig beeindruckt zeigt. Mit größerem Erfolg verdreht Rotkäppchen dem Hans zum Glück ordentlich den Kopf – ihre Rettung. Beim zweiten Aufeinandertreffen mit dem hungrigen Fleischfresser ist der Glück nicht an ihrer Seite. Dafür gibt es ein unerwartetes Wiedersehen mit dem seit 16 Jahren vermissten Vater.Am 19. Dezember ist «Tischlein deck dich» zu sehen. Sat.1 verspricht eine gerissene Wirtin Cordula vom Gasthaus "Grün", den leichtgläubigen Schneider und seine beiden Söhne Hans und Franz, ihre aufgeweckte Schwester Johanna mit einem „Knüppel im Sack“, ein «Tischlein deck dich»-Einzelstück aus der Nachhaltigkeits-Edition sowie einen "Goldesel", der das Passwort nicht rausrückt und ein „Ha-ha-ppy End“ mit Hochzeit.