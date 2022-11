«Strange World» enttäuscht an den Kinokassen

US-Fernsehen

Das Animationsabenteuer über eine Schatzsuche spielte nicht einmal eine Million US-Dollar ein.

Disneys, ein Animationsabenteuer über eine Familie von legendären Entdeckern, hat Schwierigkeiten, einen großen Schatz zu entdecken. Der Film, der gute Kritiken erhielt, spielte in den Vorpremieren am Dienstag enttäuschende 800.000 US-Dollar ein, was wahrscheinlich bedeutet, dass sich die anfänglichen Schätzungen, wonach «Strange World» während der fünftägigen Thanksgiving-Feiertage zwischen 30 und 40 Millionen Dollar einspielen würde, als zu optimistisch erweisen könnten.Das alles ist mit wichtigen Vorbehalten verbunden. Animationsfilme erzielen in der Regel keine explosiven Umsätze in den Vorpremieren, da Familien in der Regel frühere Vorführungen aufsuchen. Abgesehen davon ist die Zahl der Previews von «Strange World» am Dienstag geringer als die 1,5 Millionen Dollar, die Disneys «Encanto» letztes Thanksgiving in den Previews einspielte. Dieser Film spielte über die verlängerten Feiertage 40,3 Millionen US-Dollar ein. «Strange World» wird in 4.174 Kinos in den USA und Kanada zu sehen sein.Die schwachen Startzahlen sind eine schlechte Nachricht für «Strange World», der mit 180 Millionen US-Dollar zu teuer ist. Sie zeigen auch, wie schwierig es für Animationsfilme ist, in der Zeit nach COVID in die Kinos zu kommen. Animationsfilme wie «Lightyear» und «Encanto» haben sich schwer getan, die Einspielergebnisse anderer Disney- und Pixar-Filme vor der Pandemie zu erreichen. Nur «Minions: The Rise of Gru», der von Illumination und Universal produziert wurde und weltweit 937,8 Millionen US-Dollar einspielte, hat es geschafft, sich dem Trend zu widersetzen und Blockbuster-Status zu erreichen.