Amazon bestellt FTX-Serie

Die neue Serie kommt von den Russo-Brüdern AGBO und «Hunters»-Schöpfer David Weil.

Eine achtteilige Serie über den FTX-Skandal, die von Joe und Anthony Russos Produktionsfirma AGBO produziert wird, ist bei Amazon in Auftrag gegeben worden. David Weil soll den Pilotfilm schreiben und als ausführender Produzent fungieren. Ein Insider, der mit dem Projekt vertraut ist, sagte, dass die Russos in Gesprächen sind, um neben der ausführenden Produktion auch Regie zu führen. Weitere ausführende Produzenten sind Mike Larocca, Angela Russo-Otstot und Scott Nemes für AGBO sowie Natalie Laine Williams.Amazon hofft, die Serie im Frühjahr 2023 in Produktion zu bringen. "Wir freuen uns, unsere großartige Zusammenarbeit mit David, Joe, Anthony und dem AGBO-Team mit dieser faszinierenden Eventserie fortsetzen zu können", so Jennifer Salke, Leiterin von Amazon Studios. "Ich kann mir keine besseren Partner vorstellen, um diese facettenreiche Geschichte zu unserem globalen Prime Video Publikum zu bringen."FTX wurde 2019 gegründet und wurde zu einer der größten und bekanntesten Kryptowährungsbörsen der Welt. Aber in den letzten Wochen ist das Unternehmen implodiert, wobei Berichten zufolge mehr als 2 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern fehlen und Ermittlungen von Bundesbehörden im Gange sind. Auch Sam Bankman-Fried, auch bekannt als SBF, der frühere CEO und Mitbegründer von FTX, steht unter besonderer Beobachtung.