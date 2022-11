«The Voice UK»: Finale im Bunker

International

Der zweite Teil der Staffel wurde in einer der tiefsten U-Bahn-Stationen aufgezeichnet.

Das Finale der ukrainischen Ausgabe vonwurde in einer U-Bahn-Station inszeniert, die während des Krieges mit Russland als Luftschutzbunker genutzt wurde. Die lokale Adaption des von ITV Studios vertriebenen Formats trägt den Titel «The Voice of the Country» und befindet sich derzeit in ihrer zwölften Staffel. Sie begann am 23. Januar, konnte aber nur wenige Episoden ausstrahlen, bevor sie Ende Februar durch die russische Invasion im ganzen Land unterbrochen wurde. Das Finale, das am 20. November auf dem ukrainischen Fernsehsender TET ausgestrahlt wurde, nachdem es vom ursprünglichen Sender 1+1 übernommen worden war, wurde von den Zuschauern seit der Rückkehr der Sendung im Oktober mit Spannung erwartet.Das Finale fand in der Kiewer Metrostation Maidan Nezalezhnosti statt, die sich in einer Tiefe von etwa 75 Metern unter dem Hauptplatz der Hauptstadt und in der Nähe der Chreschtschatyk-Straße, der zentralen Straße von Kiew, befindet. Seit dem Ausbruch des Krieges hat der ukrainische Untergrund eine wichtige Funktion als Bombenschutzraum erfüllt. Die Metrostation Maidan Nezalezhnosti, die seit Beginn des Krieges geschlossen ist, hat sich zu einem bedeutenden Treffpunkt für die Kiewer Bürger entwickelt und dient als Veranstaltungsort für Preisverleihungen und sogar für die Aufzeichnung von Interviews mit Präsident Wolodymyr Zelenskij.Volodymyr Zavadyuk, Leiter der großen Shows bei 1+1 Media, sagte, dass die Vorbereitungen für das Finale rund zwei Monate dauerten. "Trotz der Raketenangriffe und der Fortsetzung des zynischen Krieges in vollem Umfang halten wir an unserem Wunsch fest, der Stimme unseres Volkes die Möglichkeit zu geben, gehört zu werden, und den Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, aufzutreten und die Moral der Ukrainer mit einem Lied zu unterstützen. Wir haben uns bemüht, damit die Ukrainer in der dunkelsten Nacht Licht in ihren Seelen haben".Zavadyuk fuhr fort: "Wir haben tatsächlich ausschließlich mit Generatoren gearbeitet und den Strom der Stadt gerettet. Das war sehr wichtig für uns. Und es ist auch wichtig, selbst während des Krieges nicht aufzuhören. Schließlich sind in unserer Branche viele talentierte Menschen beschäftigt, die die Ukraine sehr lieben. Und sie stehen fest an der kulturellen Front. Ich bin sicher, dass sie Arbeit und eine Chance haben sollten, ihr eigenes Potenzial in der Ukraine zu verwirklichen, besonders in dunklen Zeiten. Das Lied ist unsere DNA."