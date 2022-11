Vierte «Are You The One?»-Staffel beginnt wieder im Dezember

TV-News

RTL+ hat zudem ein Kurz-Konzert mit Nico Santos schon für den morgigen Tag angekündigt.

RTL+ startet ab dem 6. Dezember einen neuen Anlauf mit der Reality-Show. Es ist bereits die vierte Staffel, die beim Streamingdienst aus Köln auf Sendung geht. Als Moderatorin fungiert wie schon in den beiden Staffel zuvor wieder Sophia Thomalla, die wöchentlich immer dienstags zwei Folgen präsentiert. Geplant sind insgesamt 20 Ausgaben, in denen 21 Single-Frauen und -Männer ihr „Perfect Match“ finden müssen. Ziel ist es, dass alle Teilnehmer den richtigen Partner finden, nur wenn das gelingt, gewinnen sie am Ende gemeinsam eine Geldsumme in Höhe von 200.000 Euro. Die Dreharbeiten fanden dafür erneut in Griechenland statt. «Are You The One?» ist eine Produktion von RTL Studios.In Berlin wiederum hat RTL+ ein anderes Format produziert, das bereits am morgigen Donnerstag, 24. Dezember, seine Premiere feiert. Nachdem sich Nico Santos im vergangenen Jahr von «The Voice of Germany» verabschiedet hatte, steht im kommenden Jahr nicht nur bei «Sing meinen Song» auf der Bühne, sondern auch bei. Darin ermöglicht er als einer von verschiedenen ausgewählten Künstlern seinen Fans in Form eines exklusiven Kurz-Konzertes ein einmaliges Erlebnis – „authentisch, exklusiv und hautnah“, wie es in der Programmbeschreibung heißt.In der Mall of Berlin spielt Santos in einer Akustik-Session die Hits "Play With Fire", "Better" und seinen neuesten Song "One Day", den er zuvor noch nie live gespielt habe, wie er verriet. Welchen weiteren Künstler an «RTL+ Session» teilte RTL+ nicht mit.