Im Dezember: Sky wartet mit diesen Dokus auf

TV-News

Ein buntgefächertes Portfolio verschiedener Dokus wird kurz vor dem Jahreswechsel bei Sky Documentaries und WOW erscheinen.

Sky Documentaries startet mitin den Winter. Die insgesamt 60 Episoden werden auf sechs Staffeln aufgeteilt und werden allesamt am 1. Dezember auch auf Abruf über Sky Q und den Streamingdienst WOW verfügbar sein. Regisseure wie Alfred Hitchcock, William Wyler und Howard Hawks prägten mit ihren Werken nachhaltig die Geschichte des Kinos. Die Doku-Reihe beleuchtet die berühmtesten Filmemacher Hollywoods. Der Pay-TV-Sender erweitert zum selben Tag mitsein Sortiment. Die Serie umfasst insgesamt drei Folgen und führt das Publikum in die Anfangszeit der 80er-Jahre. Damals begann das HI-Virus und die dadurch ausgelöste Krankheit AIDS sich weltweit zu verbreiten. Seither fielen der Pandemie circa 39 Millionen Menschen zum Opfer. Die dreiteilige Sky Original-Dokumentation erzählt die Geschichte dieser Bedrohung und ihrer Bekämpfung in England, stellt dabei die Betroffenen in den Mittelpunkt und zeigt, wie sich das Land mit der Krankheit veränderte.Einige Wochen später, ab dem 19. Dezember, wird die erste Staffelbei Sky Documentaries zu sehen sein. In den drei Episoden der ersten Staffel begibt sich Theroux auf eine Reise in die USA. Dabei begegnet der Journalist Medienschaffenden, die ihr rechtsextremes Gedankengut verbreiten oder zweifelhafte Lebensweisen fördern. Einen Tag darauf wird Staffel eins vonhinzugefügt. Die zwölf Folgen beleuchten die wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkriegs aus der Sicht derer, die vor Ort waren. Soldaten und Zivilisten geben einen unverfälschten Einblick in den verheerendsten Konflikt aller Zeiten.Die letzte Dokumentations-Serie, die im Dezember bei Sky Documentaries herauskommt, wirdsein. Die drei Folgen werden am 29. Dezember beim Bezahlsender sowie auf Abruf beim Streamingdienst zur Verfügung stehen. Die Staffel handelt von Robert Maxwell, der durch seine Betrügereien ein riesiges Zeitungsimperium erschuf. Sky verspricht ein „erschütternde Dokureihe“ über den Aufstieg und Fall des exzentrischen Medienmoguls und seiner Familie.