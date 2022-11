«Top Gun: Maverick» landet bei Paramount+

Vermischtes

Große Freude bei Sky-Abonnenten, denn der Film ist im Angebot enthalten.

Die Fortsetzung des Tom-Cruise-Hitswird ab dem 22. Dezember in den USA, Kanada, Australien, Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien, Großbritannien und Lateinamerika auf Paramount+ gestreamt. Am selben Tag wird der Film auch auf Epix (das im Januar in MGM+ umbenannt wird) zum Streaming angeboten.«Maverick» hatte einen historischen Start an den Kinokassen, als er am Memorial-Day-Wochenende Ende Mai ein explosives Debüt in den Kinos gab. Mit bemerkenswerten Erfolgen im Laufe des Sommers erreichte die Paramount-Fortsetzung extreme Höhenflüge. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 1,4 Milliarden Dollar ist der Film der umsatzstärkste Film des Jahres und liegt mehr als 400 Millionen Dollar vor der Konkurrenz.Die Fortsetzung von «Top Gun» beginnt mit Cruises Pete "Maverick" Mitchell, der als Testpilot arbeitet und darum kämpft, in der Luft zu bleiben, während das Militär ihn am Boden halten will. Eine neue Bedrohung bringt das Ass zurück zu Top Gun, wo er eine neue Generation von Piloten für eine schier unmögliche Mission ausbildet. Neben Cruise spielen in dem Film Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis sowie Ed Harris und Val Kilmer.