Gegen 2022: Neue Folge «Jauch gegen» geplant

Das Quizformat wechselt in der Vorweihnachtszeit den Sendeplatz von Montag auf Sonntag. Außerdem hat RTL einen Sendeplatz für «Ottos Märchenstunde» gefunden.

Im Frühjahr dieses Jahres setzte RTL das Quizformat «5 gegen Jauch» in einem leicht abgewandelten Konzept und unter dem Namenfort. Als Gegner des «Wer wird Millionär?»-Moderators traten Hans Sigl, Oliver Welke und Horst Lichter an. Der Erfolg am Montagabend blieb mit Zielgruppenmarktanteilen zwischen 9,4 und 10,0 Prozent überschaubar, weswegen für die nun angekündigte Show ein wenig weiter am Konzept gearbeitet wurde. Dies liegt aber auch darin, dass RTL mitauf den Spuren der ARD wandelt und in der Quizshow einen Jahresrückblick verpackt.Dafür wechselt die Show auch den Sendeplatz. Am Sonntag, den 18. Dezember, tritt Günther Jauch dann nicht nur gegen einen Prominenten an, sondern gleich acht. Wer diese Personen sein werden, verriet RTL noch nicht, ließ aber wissen, dass die Gäste mit ihren Geschichten das Jahr prägten. Sie treten in verschiedenen Quizrunden zu den Themen des Jahres gemeinsam gegen Günther Jauch an, um Punkte fürs Finale sammeln. Im Finale treten die vier besten Promis in 1:1-Duellen gegen Günther Jauch an. Wer die meisten Punkte auf dem Konto hat, gewinnt für "seine" Zuschauerhälfte 35.000 Euro. Oliver Pocher führt als Moderator durch die Sendung.Zudem hat RTL für den Samstagabend, ebenfalls um 20:15 Uhr, die im September angekündigteangekündigt. Nach Sat.1 – der Bällchensender hatte erst am Mittwochvormittag seine Märchenstunde angekündigt – ist RTL nun schon der zweite Sender, der die Märchenwelt mit Witz adaptiert. Neben Otto Waalkes, der den großen Fragen und Irrtümern der Märchenwelt auf den Grund gehen möchte, spielen unter anderem auch Axel Prahl, Ella Endlich, Martin Klempnow, Tahnee und René Marik mit. Zudem ist ein märchenhaftes Musikquiz mit Kai Pflaume geplant, in dem er die wichtigsten Fragen über Hänsel und Gretel stellt.Für den 22. Dezember plant RTL außerdemmit Steffen Hallaschka, der zwei Tage vor Weihnachten verloren gegangenes Fluggepäck, Vintage-Schnäppchen und Retouren wieder als Last-Minute-Geschenke versteigert. Sowohl das Studio-Publikum als auch die Zuschauer zuhause per Handy können ab 22:35 Uhr live mitbieten oder am Ende einfach nur das Auspacken der ersteigerten Waren verfolgen.