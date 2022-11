«Avatar 2» könnte 150 Millionen Dollar einspielen

Kino-News

Die von 20th Century Studios veröffentlichte Zahl bezieht sich auf das weltweite Eröffnungswochenende.

, das nächste epische Abenteuer von James Cameron, wird bei seinem Kinostart im Dezember voraussichtlich mindestens 150 Millionen Dollar einspielen. Erste Auswertungen deuten darauf hin, dass das Einspielergebnis am Eröffnungswochenende sogar noch höher ausfallen könnte und 175 Millionen US-Dollar oder mehr erreichen könnte. «Avatar: The Way of Water» ist seit Jahren in Arbeit und Cameron hat mit seinem Bestreben, Technologie und filmische Spielereien bis an die Grenzen zu treiben, mehrere Fristen und Veröffentlichungstermine überzogen.Der erste «Avatar»-Film spielte 2009 77 Millionen Dollar ein (wobei zu beachten ist, dass an jenem Wochenende in den USA ein heftiger Schneesturm herrschte, der das Einspielergebnis dämpfte). Der Film wurde immer erfolgreicher und entwickelte sich dank des innovativen 3D-Einsatzes zu einem Kassenphänomen. «Avatar» brachte schließlich weltweit 2,7 Milliarden Dollar ein. Diese Zahl wird nach COVID nur schwer zu erreichen sein, da sich die Kinokassen immer noch nicht erholt haben und wichtige Märkte wie Russland für Hollywood verschlossen sind.Die Fortsetzung erhielt diese Woche einen Schub, als bekannt wurde, dass der Film gleichzeitig in China anlaufen würde. Dieser Markt war für die Studios bisher nur schwer zu erschließen. In den letzten Jahren haben die Regierungsbehörden Hollywood-Filmen unangenehme Veröffentlichungstermine zugestanden, um die Filmwirtschaft des Landes anzukurbeln, zumal die politischen Spannungen mit den USA zugenommen haben.