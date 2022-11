NBC bastelt an der vierten «Today»-Stunde

US-Fernsehen

Hoda Kotb und Jenna Bush Hager drängen auf eine Umstellung ihrer Morgenroutine.

Letzte Woche führte das Duo durch die 10-Uhr-Stunde vonvor einem Live-Publikum, das sich im NBC-Studio 6A versammelt hatte - eine große Veränderung für eine Sendung, die normalerweise von Menschenmassen abgeschottet ist. Sie überreichten Luxusreisen an Zuschauer, die schwierige oder emotionale Momente durchlebt hatten, und interagierten mit Zuschauern, die sie normalerweise nie sehen würden.Das Erlebnis hat die beiden Moderatoren so sehr beflügelt, dass sie versuchen, das Publikum zu einem festen Bestandteil ihrer Sendung zu machen. "Das gibt Energie und Schwung", sagt Kotb. Die Moderatoren und ihre Produzentin Talia Parkinson-Jones hoffen, dass NBC irgendwann im Jahr 2023 bei den meisten Sendungen ein Live-Publikum im Studio zulassen wird, obwohl sie einräumen, dass dies aus wirtschaftlichen Gründen nur mit Hilfe von Sponsoren und der Ausstrahlung einiger Produkte im Rahmen von Werbeverträgen möglich wäre."Wir würden uns wünschen, dass dies die Show ist", sagt Parkinson-Jones über die letzte Woche ausgestrahlten Episoden. "Wir wollen jeden Tag bei unserem Publikum sein. Wir wollen jeden Tag mit unseren Zuschauern zusammen sein". Zu den Konzepten, die für ein solches Programm angedacht sind, gehört die Zusammenstellung eines speziellen Publikums für bestimmte Gäste, wie zum Beispiel eine Gruppe von College-Studenten für einen Besuch der ehemaligen First Lady Michelle Obama.