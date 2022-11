Mit «Extra» am Dienstag gewinnt RTL keinen Blumentopf

Quotennews

Bereits am Montag war das Magazin im Fernsehen zu sehen. Am Dienstag ging es mit einer regulären Ausgabe weiter.

Man könnte fast meinen, dass zum Teil die Programmgestaltung von RTL gewürfelt wird. In den vergangenen Wochen waren mehrere «Extra»-Spezials am Dienstag eingeplant. Die letzte reguläre «Extra»-Ausgabe lief hingegen am 19. April 2022. Am gestrigen Abend meldete sich Moderatorin Nazan Eckes um 23.15 Uhr mit einer normalen Ausgabe.Themen des Tages waren die Grippewelle in Deutschland und Lipödem, woran jede zehnte Frau leidet. Zwischen 23.15 und 00.00 Uhr schalteten 0,61 Millionen Fernsehzuschauer ein und brachten 0,23 Millionen 14- bis 49-Jährige. Beim Gesamtpublikum erfreute die Sendung 5,2 Prozent, bei den jungen Menschen wurden 9,2 Prozent verbucht.Die Primetime startete RTL mit einer alten-Ausgabe, die sich nur 1,12 Millionen Zuschauer anschauen wollten. Das Ergebnis fiel mit 4,7 Prozent bei allen sowie 0,55 Millionen bei den Umworbenen überschaubar aus (9,9%). Eine weitere Ausgabe vonkam um 22.15 Uhr auf 1,09 Millionen Zuschauer und 5,5 Prozent. In der Zielgruppe wurden starke 12,7 Prozent erzielt.