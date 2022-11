China lockert südkoreanische Inhalte

International

Während die Menschen vor einem Jahr Formate wie «Squid Game» sahen, wurden solche Formate von China zensiert.

Seit Jahren werden Inhalte von Südkorea in China verboten. Das könnte sich nun ändern, nachdem Tencent Video in dieser Woche mit dem Streaming vonbegonnen hat, einem Film des Arthouse-Regisseurs Hong Sang-soo aus dem Jahr 2018 über einen Dichter, der seine entfremdeten Söhne trifft.In der koreanischen Unterhaltungsindustrie wurde dies als "teilweise Aufhebung" des chinesischen Verbots gefeiert. Und der koreanische Präsident Yoon Suk-yeol hat bereits einen Teil der Anerkennung für sich beansprucht. Yoon traf letzte Woche am Rande des G20-Gipfels in Bali mit Chinas Präsident Xi Jinping zusammen."Kürzlich wurde ein koreanischer Film auf einem chinesischen OTT ausgestrahlt, nachdem er sechs Jahre lang verboten war", sagte Kim Eun-hye, Pressesekretärin des Präsidenten, am Dienstag vor Reportern. "Wir hoffen, dass diese kleine Geste zu großen, bedeutsamen Fortschritten in den zukünftigen bilateralen Beziehungen der beiden Länder seit dem jüngsten Gipfel führen wird."