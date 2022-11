«Avatar: The Way of Water» kommt nach China

Kino-News

20th Century Studios konnte den zweiten Teil der «Avatar»-Reihe erfolgreich platzieren.

hat einen Kinostarttermin in China erhalten, was das Potenzial der teuren 20th-Century-Studios-Produktion an den Kinokassen unterstreicht. Die 20th Century Studios bestätigten die Pläne für den Kinostart in einem offiziellen Post auf Sina Weibo, einer der beliebtesten Social-Media-Plattformen Chinas. Das Unternehmen hat auch einen Trailer für den Film sowie ein neues Poster veröffentlichtDie mit Spannung erwartete Fortsetzung von James Camerons Science-Fiction-Epos aus dem Jahr 2009 kommt am 16. Dezember in die chinesischen Kinos – zum gleichen Zeitpunkt, an dem der Film auch in anderen Ländern, darunter Nordamerika, in die Kinos kommt. Der Film wird in regulären und Imax-Kinos zu sehen sein.Während das Land in den 2010er Jahren ein verlässlicher Impulsgeber für nordamerikanische Filme war, haben die Regierungsbehörden in den letzten Jahren Hollywoods Zugang zum chinesischen Markt beschnitten, da die eigene Filmwirtschaft des Landes expandierte und politische Erwägungen stärker ins Gewicht fielen. Sogar die jüngsten Marvel-Verfilmungen wurden blockiert; seit 2019 wurde kein Marvel-Film mehr in China veröffentlicht.